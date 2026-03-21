Cambio de estrategia: La plataforma de Tábara abandona las concentraciones por la sanidad aunque "seguimos en pie de guerra"

La Plataforma por la Sanidad en la comarca de Tábara ha decidido "hacer un cambio de estrategia" y cesar las movilizaciones de cada sábado, aunque, advierten, "seguimos en pie de guerra".

El acuerdo por unanimidad advierte que "nunca cambiará es nuestro compromiso por la defensa de una Sanidad pública de calidad para nuestros pueblos".

En un comunicado han recordado que "a lo largo de estos años, nos ha tocado ver de todo. Hemos luchado con uñas y dientes, denunciando las anomalías en nuestra Zona Básica de Salud de Tábara, tanto a nivel provincial como a nivel autonómico, han llegado hasta el Procurador del Común.

Advierten que “la Plataforma sigue tan viva como antes; estaremos vigilantes y, en cuanto veamos la más mínima sospecha de que perdemos lo conseguido con cuatro años de manifestaciones, tomaríamos las medidas más contundentes para defender nuestros derechos o cortes de carretera".

Aseguran que tras cuatro años de manifestaciones "hemos conseguido, si no todos nuestros objetivos, sí los fundamentales. Pero no somos una plataforma estancada ni conformista y seguiremos trabajando por la Sanidad de todos".

Elecciones

Los resultados de las elecciones en Castilla y León, celebradas el pasado 15 de marzo, han sacudido los dos movimientos ciudadanos que resisten semana a semana con sus movilizaciones contra los «recortes» en la sanidad pública. Así como en Sayago se ha decidido «seguir luchando», pese a lo que han calificado como «nulo sentido crítico» a la hora de votar mayoritariamente al PP, en Tábara se apuesta por cambiar la estrategia y cesar las concentraciones que vienen celebrando cada sábado.

Vecinos de Sayago cumplían la concentración número 209 para reclamar una Sanidad Pública digna en la comarca, la primera tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo, «cuyo resultado renueva el mandato al actual gobierno de la Junta, siempre que llegue a un acuerdo de investidura con otra formación política».

En la concentración no se ha pasado por alto el «nulo sentido crítico» a juzgar por los resultados, donde «ha ganado la continuidad, se ha validado el actual modelo sanitario que busca desmontar el actual sistema público por el que siempre hemos luchado y seguiremos luchando» apuntan. «Se ha votado por continuar con las interminables listas de espera que en Zamora afectan a más de 2.000 personas pendientes de una prueba o una consulta de especialista. Se ha votado por tener un helicóptero en cada provincia, que llegará o no llegará, a costa de tener ambulancias de segunda mano y sus trabajadores los peor pagados de España. Se ha votado por no cubrir todas las plazas de médicos MIR y seguir contratando médicos sin especialidad. En definitiva, se ha ratificado y dado carta de naturaleza a condenar a los pueblos de Zamora a seguir sufriendo los agravios y falta de médicos que no sufren en Valladolid, porque, no lo olvidemos, la sanidad es competencia de la Junta» expresaron.