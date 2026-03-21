El Ayuntamiento de Puebla adjudica las obras de estabilización del talud del Castillo
La rotura de una tubería en marzo de 2025 provocó el deslizamiento del suelo a la altura de Peña Letrero
El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha adjudicado las obras de estabilización del talud en el promontorio del Castillo de la villa a la empresa San Román Coco en 38.295 euros más IVA, al obtener la puntuación máxima, 100 puntos. El presupuesto de licitación era de 42.087 euros, más IVA, y la empresa presentó la oferta económica más ventajosa.
La obra a ejecutar es la restitución de la ladera y la estabilización de los taludes afectados por la rotura de una tubería en marzo de 2025 que provocó el deslizamiento del suelo, ladera abajo, en un tramo entre el Puente de San Francisco y el Arrabal, a la altura de Peña Letrero. La obra incluye la reparación de elementos auxiliares, como la iluminación. El plazo de ejecución, tras formalizar el replanteo y el contrato, es de cuatro meses.
Con estas actuaciones, el objetivo es recuperar la estabilidad del talud y mitigar el riesgo de nuevos desprendimientos, restituir el perfil y la integridad del terreno en la zona afectada. Además de restituir el perfil y la integridad del terreno, se garantizará la seguridad y correcto uso del entorno inmediato.
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