Tras 209 concentraciones y un resultado electoral en Castilla y León "con nulo sentido crítico", la plataforma por la Sanidad en Sayago anuncia: "Seguiremos luchando"

Vecinos de Sayago cumplen la concentración número 209 para reclamar una Sanidad Pública digna en la comarca, la primera tras las elecciones autómicas del 15 de marzo, "cuyo resultado renueva el mandato al actual gobierno de la Junta, siempre que llegue a un acuerdo de investidura con otra formación política".

En la concentración no se ha pasado por alto el "nulo sentido crítico" a juzgar por los resultados, donde "ha ganado la continuidad, se ha validado el actual modelo sanitario que busca desmontar el actual sistema público por el que siempre hemos luchado y seguiremos luchando" apuntan.

"Se ha votado por continuar con las interminables listas de espera que en Zamora afectan a más de 2.000 personas pendientes de una prueba o una consulta de especialista. Se ha votado por tener un helicóptero en cada provincia, que llegará o no llegará, a costa de tener ambulancias de segunda mano y sus trabajadores los peor pagados de España. Se ha votado por no cubrir todas las plazas de médicos MIR y seguir contratando médicos sin especialidad. En definitiva, se ha ratificado y dado carta de naturaleza a condenar a los pueblos de Zamora a seguir sufriendo los agravios y falta de médicos que no sufren en Valladolid, porque, no lo olvidemos, la sanidad es competencia de la Junta de Castilla y León" expresa el comunicado de esta concentración del 21 de marzo de 2026.

Ante estos resultados, la conclusión es que "parar es darle la razón a todos los que buscan hacer negocio con nuestra salud, desfallecer por unos resultados que leídos en profundidad denotan una sociedad individualista y dócil con el poder, ese poder que se encarga de hacernos desaparecer de nuestros pueblos con sus decisiones de despacho".

Defienden la sanidad pública como "un elemento de cohesión social, garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Reividincaciones para los pueblos de la Zona Básica de Salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.

Tras el habitual minuto de silencio se lanzó la pregunta ¿seguimos concentrándonos?. "Os esperamos el próximo sábado a la misma hora".