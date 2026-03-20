Vox defiende a su simpatizante y niega que agrediera a un socialista en Tábara

Eugenio Blanco, el presidente de Vox en Zamora ha desvinculado de cualquier tipo de intencionalidad política la presunta agresión de un simpatizante de su formación a otro del PSOE.

Ha acusado al militante socialista de mentir en su versión de los hechos. Según indica Blanco, lo que le ha contado el simpatizante José Manuel es que el otro vecino estaba sacando fotos a la nave cuando estaba paseando en compañía de su madre y un perro. Cuando le ha pedido explicaciones de por qué estaba sacando las fotos el vecino negó que estuviera utilizando el móvil con ese fin. Mientras estaban conversando José Manuel arrebató el móvil al militante socialista y comprobó que efectivamente tenía fotos de la nave. En ese momento el socialista la agarró de la pechera y José Manuel hizo un movimiento instintivo para quitárselo de encima, con tan mala fortuna que se cayó al suelo. De hecho cuando vio que se había caído fue a socorrerle pero el militante socialista rechazó la ayuda diciendo que le dolía todo el cuerpo.

A partir de ahí, la versión que está difundiendo el militante socialista es que sufrió una agresión con patadas en el suelo, cosa que no es verdad, tal y como demuestran las imágenes tomadas por la cámara de la nave, que grabaron parcialmente lo sucedido.

Vox, por tanto, cree a su simpatizante y asegura que todo se ha debido a un conflicto vecinal sin ningún tipo de condicionante político ni de odio.

"Estamos en contra de toda la violencia pero lo que no se puede es mentir y tergiversar la situación porque ni hubo patadas ni puntapié con la puntera ni nada de eso. No puedes mentir, engañar y tergiversar las cosas. Las cosas fueron como fueron. Además, José Manuel tiene testigos. Si José Manuel dice la verdad, que yo creo que sí, esa forma de fingir y de tergiversar la realidad. Es una forma de meter más odio al asunto cuando fue él el que llegó provocando" dijo Eugenio Blanco. "Si hubiera sido al contrario también lo hubiera dicho, porque la violencia no se puede consentir en ningún caso".