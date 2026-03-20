Vanesa Mezquita, alcaldesa de San Vitero: "La concentración parcelaria es vital para asentar población rural"

San Vitero como municipio y como pueblo es un referente de las ferias y romerías transfronterizas, ejemplo de hermandad y convivencia entre dos países.

Así es. Por tradición San Vitero ha tenido históricamente el honor de abrir el calendario romero transfronterizo hispanoluso de Aliste y Tras os Montes con la romería del Cristo de Marzo (San José) el 19 de marzo y de cerrarlo con el Cristo de Septiembre el 14 de septiembre que ahora se trasladan al fin de semana, ya que muchos alistanos y alistanas de lunes a viernes residen fuera por motivos de estudios y de trabajo.

El éxodo y la despoblación rural se ciernen como una amenaza real sobre nuestros pueblos, aun así las tradiciones luchan por sobrevivir, se resisten a morir y lo logran.

Las romerías y ferias son parte imprescindible de nuestra historia a nivel religioso y comercial, pero también cultural, etnográfico y social al contribuir al hermanamiento y convivencia entre alistanos y trasmontanos durante siglos, gracias a nuestros ancestros que han cultivado unas relaciones muy cercanas. En nuestras manos está ahora el seguir transmitiendo lo que hemos heredado a las nuevas generaciones que por suerte si están por la labor. En nuestro caso, la puesta en marcha el 19 de marzo de 1998 de la Feria del Burro Zamorano Leonés fue un acierto que ha cumplido y sigue cumpliendo con creces su objetivo de poner en valor una pura sangre como la zamora-leonesa declarada en peligro de extinción.

Hablar de las burras alistanas es hablar de una parte vital en las familias.

Sin lugar a dudas. Para conocer y valorar en su justa medida esa relación tan estrecha quizás haya que haber nacido, crecido y vivido en Aliste. Durante siglos nuestros abuelos y padres vivieron de la agricultura y de la ganadería y en cada familia había una burra con nombre propio que se amoldaba a todo: como medio de transporte para ir al campo, romerías y ferias a otros pueblos, como animales de carga para acarrear nabizas o llevar el trigo al molino y volver con la harina. Incluso llegado el momento se unían junto a una vaca para la trilla, aparte de aportar su leche en ocasiones para los niños.

Tenemos el sábado una oferta amplia y variada ideal para pasar en familia. ¿Cómo podríamos disfrutar de ella sin perdernos nada?

Cada año programamos los actos para que quienes nos visiten puedan disfrutar alternativamente durante el día de la romería y de la feria. Una buena idea es comenzar a primera hora con la visita al mercado romero para hacer las compras y a las 11 horas participar en la misa y romería. Luego ya podemos seguir con la Feria del Burro que se inaugurará a las 12.30 horas donde tenemos la pasarela del asno, la subasta, el concurso monográfico, las jornadas técnicas de Aszal, hinchables para niños, pulperio y mejillonero, feria artesanal y animación musical por la tarde y noche con el DJ Diego Duende.

Renovarse o morir. E aquí una las disyuntivas para los pueblos a causa del minifundio ¿Cómo avanzan las concentraciones parcelarias?

Tenemos un territorio con una marcada fragmentación de la propiedad privada y una de nuestras prioridades es erradicar los minifundios agrupando las pequeñas parcelas en grandes fincas de reemplazo que favorezcan la práctica agroganadera y forestal haciendo viables las explotaciones familiares. Aparte de que son vitales para mejorar la prevención y lucha contra los incendios forestales, pues facilitaría la limpieza de las propiedades privadas. Seguimos trabajando desde que pedimos las concentraciones parcelarias privada el 12 de septiembre de 2022 para San Vitero donde se concentrarán 784 hectáreas de 448 propietarios con 6.038 minifundios y la de San Juan con 500 hectáreas de 407 propietarios y 5.043 parcelas. Estamos pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental; hemos solicitado las de San Cristóbal y El Poyo y lo mismo haremos con Villarino de Cebal. Para que nuestros pueblos sobrevivan, una de las alternativas puede y debe de ser el sector agroganadero.

¿Cómo lleváis la prevención y lucha contra incendios forestales?

Hemos aprobado y puesto en vigor la nueva ordenanza que estamos obligados a cumplir todos los propietarios y usufructuarios de fincas, terrenos y solares situados en el municipio. Las fincas situadas dentro de los cascos urbanos y hasta un perímetro de cien metros desde la última construcción de cada núcleo de población deben mantenerse totalmente desbrozadas y limpias con la periodicidad que sea necesaria o cuando la maleza suponga un riesgo de incendio para las viviendas o para la masa forestal o peligro de insalubridad para la población. Para la salubridad es obligatorio la desinfección y desratización periódica de los terrenos. En caso de que el propietario no los limpie podrá hacerlo el Ayuntamiento de forma subsidiaria.

Garantizar el suministro de agua es prioritario, mejoramos las infraestructuras, pero debemos hacer un uso responsable

El agua es cada vez un bien más preciado y ustedes llaman a unas buenas prácticas y a un uso responsable. ¿Cuál sería el camino a seguir?

Ser coherentes con la realidad: el agua es un bien finito no infinito. Adecuar, mantener y mejorar el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable es la mayor prioridad del Ayuntamiento de San Vitero y en la medida de nuestras posibilidades vamos actualizando las infraestructuras, pero, aparte, entre todos debemos colaborar con un uso responsable. Un primer paso fue la instalación de contadores inteligentes y contadores de tramo Hemos aprobado una nueva ordenanza reguladora erradicar cualquier tipo de fraudes en las conexiones a la red y el gasto del agua en usos indebidos. Hemos establecido un primer tramo de consumo mínimo básico hasta 30.000 litros para medio año donde se abonará un precio módico de 16 céntimos por metro cubico consumido. A partir de 100.000 litros se considerará un consumo derrochador y costará un euro cada metro cúbico. En San Vitero tendremos que perforar un nuevo pozo pues en verano la población se quintuplica.

Con las energías por las nubes hay que apostar por bajar la factura de la luz.

Hemos impulsado la eficiencia energética con la instalación de cinco placas fotovoltaicas con una inversión de 53.381 euros para una potencia instalada de 65,78kWa, con actuaciones en San Vitero, San Juan, El Poyo y Villarino de Cebal, buscando reducir la factible eléctrica municipal y avanzar en los objetivos de sostenibilidad y reto demográfico. La inversión nos cubre no solo el suministro y montaje de los equipos foto voltaicos sino la legalización de las instalaciones, medicas de seguridad y salud y la gestión de los residuos derivados de las obras. Con esta apuesta de energía solar el consistorio no sólo reducirá significativamente los costes en electricidad, sino que cambien refuerza su compromiso con las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El uso de estructuras fijas sobre terreno municipal, edificios y depósitos, garantiza la integración eficiente y de bajo impacto ambiental.

¿Habéis actuado en la mejora del alumbrado público?

Efectivamente. Dentro del programa DUS 5000 financiado por la Unión Europea hemos modernizado el alumbrado público con una inversión de 167.576 euros. La sustitución de todas las luminarias supone un avance histórico para nuestro municipio, pues no solo mejoramos la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, sino que garantizamos un sistema de alumbrado moderno, eficiente y respetuosos con el entorno. Las nuevas luminarias led nos permiten reducir de forma notable la factura energética, disminuyen las emisiones contaminantes y requieren un mantenimiento mucho menor que las instalaciones antiguas. Ello repercutirá directamente en el bienestar de los vecinos y en la economía municipal, especialmente relevante en un territorio incluido dentro del reto demográfico.

Habilitaremos una parcela urbana con agua, saneamiento y luz eléctrica para construir viviendas de protección oficial

Sois un Ayuntamiento comprometido con la formación y el empleo.

En estos momentos, del 1 de marzo al 1 de agosto estamos desarrollando un programa dual de formación y empleo con 10 alumnos trabajadores más un coordinador y un capataz que están desarrollando una importante labor. Si queremos asentar población es vital crear empleo.

Uno de los problemas está en la escasez de oferta de viviendas ¿Qué medidas estáis tomando para solucionar la situación?

Dentro de los Planes Provinciales de la Diputación de Zamora vamos a dotar de los servicios de agua, saneamiento y alumbrado a una parcela situada urbana junto a la carretera que va a Grisuela con vistas a poder destinarla cuando nos sea posible a viviendas de protección oficial. Tenemos un municipio con mucha actividad comercial, hay alrededor de sesenta comercios, y la verdad es que si hay demanda de vivienda para arrendar o comprar.

¿Qué les diría a los españoles y portugueses con vistas al fin de semana?

Desde el Ayuntamiento de San Vitero invitamos a todos a visitarnos para compartir y disfrutar junto a nosotros de nuestras tradiciones y valores participando en la romería del Cristo de Marzo y en la Feria del Burro Zamorano Leones. Una inmejorable ocasión para hacerlo en familia, con amigos o allegados. Aquí todo el mundo será bien recibido y se sentirá como en su propia casa.