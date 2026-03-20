El sanabrés Fernando Cubela opta al título de Mejor Sumiller de España

El joven sumiller sanabrés Fernando Cubela Otero representará a la provincia de Zamora en el campeonato profesional Mejor Sumiller de España que se celebrará en Madrid el 15 y el 16 de abril organizado por la Association de la Somellerie Internationale, en la 39 edición del Salón Gourmet de IFEMA.

A sus 22 años Fernando Cubela representará a Zamora tras resultar finalista por la provincia en el XXVII Concurso Regional de Sumilleres de Castilla y León, celebrado en Aranda de Duero el pasado 10 de marzo.

Fernando que viene de mundo de la hostelería, hijo de Paqui y Pedro que regentan el asador Casa Paca de Puebla de Sanabria, era el primer "sorprendido" y muy "contento" por esta clasificación ante profesionales con mayor experiencia que no formación, porque ese es su fuerte, un proceso de formación muy completo y la vocación de "querer ser sumiller".

Su vocación comenzó en Donosti, haciendo prácticas en el reconocido restaurante de alta cocina "Arzak". "Tenía 4.500 referencias de vinos y eso me gustó mucho. Empecé a estudiar un curso internacional Wine WSET, nivel 1 y 2," y para continuar con su preparación en otro curso de la Cámara de Comercio de Valladolid en 2025. Fernando completa actualmente se prepara en Wine WSET nivel 3.

Su primera sorpresa ha sido precisamente que con 22 años esté clasificado con sumilleres con mayor experiencia, aunque reconoce la formación constante es una ventaja y que "no me toman en serio siendo tan joven". Más que dificultades o preferencias reconocen que "es muy gratificante identificar la variedad y la procedencia de un vino". A la hora de catar un vino "te fijas en todo en el color, el aspecto visual, el olfato, en general en todo". "A partir del color puede intuir la variedad de uva".

En el proceso de selección tuvo que pasar un examen teórico, no solo de vinos sino de otros productos de Denominación de Origen y de Indicaciones Geográficas Protegidas; una cata de un vino blanco, un vino tinto e identificar otro producto. Además tuvieron un examen a desarrollar en inglés. A Fernando además de los vinos "se me da bien el inglés".