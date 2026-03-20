El Museo del Aceite de Fermoselle cosecha una nueva "medalla" como "memoria viva" de los Arribes

El Museo del Aceite de Fermoselle cosecha un nuevo reconocimiento, esta vez de la mano de la Asociación Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite por su “excepcional labor en la recuperación del patrimonio industrial y la memoria viva de los Arribes del Duero a través de la rehabilitación de su antigua almazara”.

Olearum valora un proyecto que “no solo preserva la historia, sino que la transforma en un motor cultural y pedagógico para acercar el valor del aceite de oliva virgen extra a la sociedad”. El Museo del Aceite nace de la iniciativa de la familia Díez Ramos (Isabel Ramos, Tomás Díez y su hijo Alberto) de recuperar la última almazara privada que existía en Fermoselle, cuyo origen data de 1808, vinculando la actividad al desarrollo turístico sostenible mediante visitas guiadas a la antigua almazara y catas gastronómicas.

Museo del Aceite de Fermoselle / Cedida

Se trata del reconocimiento a un espacio que “es referente imprescindible para la salvaguarda de nuestra cultura oleícola y el desarrollo de un oleoturismo de calidad” en consonancia con los objetivos de la Asociación Olearum, creada en 2007 para la difusión del aceite de oliva virgen extra desde todos los ámbitos posibles.

El reconocimiento público al Museo del Aceite se llevará a cabo el próximo 11 de abril durante el XVII Congreso Olearum en la Sierra de la Salamanca.

La vitrina del Museo del Aceite alberga también el premio al Mejor Oleoturismo con Experiencia Maridaje en los Premios a la Excelencia Turística 2025.