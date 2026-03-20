Lucía Fernández. Hija de una persona desaparecida hace diez años en Zamora: "Con los medios de hoy creo que mi padre hubiera aparecido"

Miguel Fernández desapareció el 2 de septiembre de 2016 en Gallegos del Campo, pueblo del municipio alistano de Figueruela de Arriba. Es una de las tres personas que permanecen desaparecidas en la provincia de Zamora. Su hija Lucía mantiene una incansable batalla por dar visibilidad al caso y contra el olvido. Por eso su presencia en las V Jornadas sobre Desapariciones Involuntarias en el Medio Rural que se han celebrado en Zamora.

¿Han cambiado mucho las cosas desde que empezó a venir a las jornadas de Zamora?

Sí, han ido mejorando, porque cada vez son más profesionales y veo que se profundiza en la necesidad de empatizar con las familias.

¿Cómo se lleva la situación?

Se está haciendo muy duro. No poder cerrar el duelo, no saber qué ha pasado, preguntarte todos los días por qué no aparece el bastón, los zapatos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habrá ocurrido? Así todos los días.

No poder cerrar el duelo, te carcome

¿Por qué asiste a las jornadas?

Porque mi padre desapareció hace 10 años y creo que es la única forma que tengo de que no se olvide. Y me permite comprobar que los medios y la profesionalidad de la Guardia Civil han avanzado muchísimo, con protocolos que, por desgracia, no existían cuando mi padre desapareció.

¿Si su padre hubiera desaparecido ahora, cree que hubiera cambiado algo?

Pienso que sí. No lo puedo afirmar al cien por cien, pero yo creo que lo hubiésemos encontrado, al menos alguna pista, algo. Ahora existe un protocolo muy exhaustivo, coordinación, medios, respuesta rápida, unos índices de éxito espectaculares… Casi al cien por cien creo que mi padre hubiera aparecido. Es verdad que han pasado 10 años, no existían las tecnologías que hay ahora; por ejemplo, no había drones ni muchos medios avanzados. Me alegra mucho todo lo que se ha evolucionado en la localización de personas, pero, claro, el dolor lo sigo teniendo.

¿El tiempo no cura?

Tienes que aprender a vivir con esta desgracia. Una cosa que me que me marca mucho el tiempo que ha pasado son los niños. Yo recuerdo perfectamente los niños que nacieron cuando desapareció mi padre, que ahora tienen casi 10 años. En ellos sí que noto la dimensión del tiempo que llevamos sin él y sin saber lo que le pasó. Has visto el bebé y ahora tiene diez años.

Después de diez años sin saber nada de mi padre, aprendes a vivir con ello; sin más

¿Qué sentimientos permanecen perennes?

El desasosiego de no saber qué ha pasado. Mi madre ya es muy mayor, tiene 86 años. Solo deseo que tengamos la suerte de que mi madre se vaya con la tranquilidad de saber dónde estaba mi padre.

¿Alberga esa esperanza después de tanto tiempo?

Tengo la teoría de que se fue a pasear, le pasó algo y no fue capaz de llegar a casa. Y.… bueno… con la fauna que hay allí, que se lo comieron los animales. Pero … y el bastón, los zapatos, ¿dónde están? Y conste que estoy muy agradecida a todos los cuerpos, vecinos, la Guardia Civil, Carlos (el alcalde en aquel momento). Todos se han portado fabulosamente conmigo. Pero no poder cerrar el duelo te carcome.

Por eso quizá ahora se está insistiendo desde el Centro Nacional de Desaparecidos en las familias.

Yo no tengo queja porque me ha ayudado mucho todo el mundo desde el primer momento. Si quiero hablar con la Guardia Civil no tengo ningún problema. De hecho, cuando vamos al pueblo en verano, hay un guardia que nos viene a ver todos los años, que se lo agradecemos profundamente. Pero el dolor lo sigo teniendo y luego, con la cantidad de cosas que oyes en los medios, me pregunto ¿y si mi padre alguien le ha hecho algo y lo tiene escondido?

Solo deseo que tengamos la suerte de que mi madre se vaya con la tranquilidad de saber dónde estaba mi padre

¿Diez 10 años después se encuentra tranquilidad, sosiego?

Aprendes a vivir con ello, sin más.

Usted es muy activa en todos los actos que se organizan, ¿es necesario que estén ahí las familias?

Es que si nosotros no movemos, no hay nada. Las asociaciones se apoyan en nosotros para ciertos temas, para nuestras necesidades, ayuda psicológica o trámites burocráticos y luego eso lo trasladan a los organismos competentes. Ellos son muy importantes, pero también necesitan puntos de referencia para saber. Pasa igual con los medios de comunicación; vosotros para hablar de estos temas necesitáis de nuestra visión y la de los cuerpos de seguridad. Por encima de todo, lo que está muy claro es que lo que no se recuerda, se olvida. Si nosotros no damos voz a nuestros desaparecidos, nadie se preocupa.