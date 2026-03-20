Jornadas gastronómicas en Arribes del Duero: una oportunidad para disfrutar de mesa y el paisaje

Ocho restaurantes y productores locales zamoranos y cuatro salmantinos participan en las II Jornadas Gastronómicas “Catando el Territorio” de la Ruta del Vino Arribes ponen en valor la riqueza culinaria y vitivinícola de la zona.

Una iniciativa de la Ruta del Vino Arribes que busca promocionar la identidad gastronómica y el patrimonio enológico a través de una experiencia única que conecta producto, territorio y tradición.

Los restaurantes y productores locales ofrecerán menús, platos y visitas con degustaciones diseñadas especialmente para la ocasión durante los días 20,21, 22, 27,28 y 29 de marzo, siendo necesario reservar previamente directamente con cada establecimiento.

Jornadas gastronómicas / LOZ

En la parte de Zamora participan: Restaurante España, Posada Doña Urraca y Bodega Bruneo en Fermoselle, Mesón Las Tres Chimeneas y Bodega El Hato y el Garabato en Formariz, Mermeladería Oh Saúco en Fornillos de Fermoselle, Quesería La Faya en Fariza y Obrador de Gaia en Villardiegua de la Ribera. Y en la provincia de Salamanca: Restaurante Mesa del Conde en San Felices de los Gallegos, La Tinaja en Sobradillo, Restaurante Tal Vez en Hinojosa de Duero y Viña Romana en Villarino de los Aires.

Estas jornadas permiten al visitante descubrir el territorio a través de los sabores, "fomentando una experiencia auténtica basada en la tradición, la sostenibilidad y la innovación".

Además de la oferta gastronómica, las jornadas "contribuyen a reforzar la colaboración entre el sector hostelero y los productores locales, consolidando la Ruta del Vino Arribes como un destino enoturístico de referencia".

Noticias relacionadas

La Ruta del Vino Arribes es un proyecto que se extiende por el singular territorio de Arribes del Duero, entre las provincias de Salamanca y Zamora. Aúna bodegas, restaurantes, alojamientos, productores y otros recursos turísticos con el objetivo de promover el desarrollo sostenible del territorio, consolidándose como un destino enoturístico auténtico y de calidad, que apuesta por la colaboración entre los distintos agentes locales y por ofrecer al visitante una experiencia única, sostenible y profundamente ligada a la identidad del territorio.