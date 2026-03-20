Jornadas sobre desaparecidos en Zamora: Desde la prevención al proceso de búsqueda y la empatía con las familias

Se llama Rony y a sus muchas gestas dentro del Grupo Cinológico de la Guardia Civil, junto al guardia Pablo García, suma la localización, con vida, de una mujer desaparecida en El Perdigón el pasado mes de enero.

"Un perro puede hacer el trabajo de 30 guardias y encima son infalibles" precisó el sargento José Fradejas al explicar la utilidad de estos animales en la búsqueda de personas desaparecidas. Rony formó parte del operativo desplegado el 31 de enero de 2026 para localizar a una mujer de 49 años. Un proceso explicado paso a paso el teniente Luis Cabezas, al frente del operativo, y los miembros del Grupo Cinológico.

La mesa se completó con Alberto López, familiar de una persona desaparecida el año pasado en el embalse de Almendra, en este caso ocalizada muerta. Tras destacar la empatía y profesionalidad de la Guardia Civil a la hora de tratar con la familia, Alberto reconoció que "el trabajo traspasó la profesionalidad de las personas".

Las jornadas constataron que "tras cinco años hemos conseguido dos objetivos: mejorado la respuesta de los dispositivos y convertir a la guardia civil de Zamora en un referente nacional e internacional de buenas prácticas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas de manera involuntaria en el medio rural" sentenció el Jefe de la Comandancia de Zamora, Héctor David Pulido.

Farmacéticos rurales, "el faro"

"Los farmacéuticos rurales somos el radar que detecta las señales, el faro de luz en un problema tan complejo". Teresa Ares, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zamora, destacó el papel fundamental de la farmacia comunitaria asentada sobre territorios despoblados donde apenas es el único servicio que sobrevive. Cuando los colectivos vulnerables, especialmente personas mayores y solas, acuden a la farmacia, el profesional detecta los "síntomas físicos, lesiones, síntomas psicológicos, si la persona está desorientada, si tiene ansiedad o cambios de rutina".

Señales que permiten la detección precoz de un problema y la comunicación a los cuerpos de seguridad. En ese contexto nació el protocolo de colaboración de la farmacia comunitaria y el Centro Nacional de Personas Desaparecidas para la prevención y detección de situaciones de riesgo, así como a la colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas.

Deterioro cognitivo y sus riesgos

"La demencia es una patología degenerativa que aumenta exponencialmente el riesgo de que una persona mayor se desoriente y se pierda. Estamos ante una población muy vulnerable, con la que hay que hacer mucha prevención y evitar que no esté en supervisión".

Tamara Martín, coordinadora de intervención y neuropsicóloga del Centro de Referencia Estatal de atención a personas con Alzheimer y otras demencias del Imserso, puso el foco en la problemática de las desapariciones asociada en muchos casos al deterioro cognitivo. Por ello, "la importancia de la detección precoz y el papel de los entornos familiares en la prevención de este tipo de situaciones".

Tamara Marín precisa que, al no existir "todavía un tratamiento eficaz" para la demencia, "desde el centro de referencia trabajamos con terapias no farmacológicas que demuestran un beneficio tanto en la propia persona como en sus familiares". La aportación en las Jornadas refuerza la transferencia de conocimiento para dar una respuesta más eficaz ante las desapariciones.