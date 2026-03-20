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Un hombre de 31 años resulta herido en un accidente en Rábano de Aliste

Un accidente entre un turismo y un camión en Rábano de Aliste dejó un herido

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

Oliva Conde

Un varón de 31 años resultó herido a las 9.16 horas de hoy, 20 de marzo, tras una colisión entre un turismo y un camión.

El incidente tuvo lugar en el kilómetro 528 de la N-122, en Rábano de Aliste, según informaron fuentes oficiales. Hasta el lugar se trasladó una unidad de Tráfico y el Sacyl para socorrer a la víctima.

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