Un hombre de 31 años resulta herido en un accidente en Rábano de Aliste
Un accidente entre un turismo y un camión en Rábano de Aliste dejó un herido
Un varón de 31 años resultó herido a las 9.16 horas de hoy, 20 de marzo, tras una colisión entre un turismo y un camión.
El incidente tuvo lugar en el kilómetro 528 de la N-122, en Rábano de Aliste, según informaron fuentes oficiales. Hasta el lugar se trasladó una unidad de Tráfico y el Sacyl para socorrer a la víctima.
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