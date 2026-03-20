Galende sacará a la venta doce parcelas para construir viviendas unifamiliares

El Pleno del Ayuntamiento de Galende ha aprobado el cambio de catalogación de los terrenos de Dominio Público entre la residencia y el número 10 de la calle-carretera Ilanes de El Puente de Sanabria. Los terrenos pasarán a ser bienes patrimoniales y se segregarán en 12 parcelas de 500 metros. El cambio de catalogación permitirá precisamente su venta y el ingreso de fondos para el Ayuntamiento, como señaló el alcalde Miguel Ángel Martos.

Los terrenos no precisan cambio en cuanto a su naturaleza, ya que están dentro de la zona urbana. Se destinarán a la construcción de viviendas unifamiliares. Estos terrenos y fueron cedidos para la construcción de Vivienda de Protección Oficial a la Junta, viviendas que no se llegaron a ejecutar. Entre los procedimientos inmediatos está la aprobación del proyecto técnico, el informe jurídico, el proyecto de segregación con la adecuación de unos terrenos ocupados por los depósitos de la residencia, tasación previa y finalmente enajenación.

El conjunto de las parcelas del Monte Gándara están en fase de inscripción registral después de años sin regularizar los terrenos que se urbanizaron para solares, lo que abre el proceso para subastar los terrenos de cara al verano. En total son 30 parcelas, además de una pendiente de concretar con propiedad colindante. La legalización de estos terrenos ha sido compleja porque no estaban segregados los terrenos del colegio, del cuartel, ni del módulo de telefonía, desde hace años cuando se ejecutaron las obras. También hubo que regularizar la nueva urbanización ante Catastro y proceder a la división en parcelas.

Escuelas de Vigo

Desde la corporación se estudiarán terrenos "más adecuados" para poner a disposición de construcción de vivienda pública.

Los concejales también dieron el visto bueno al cambio de bien de Dominio Público a Bien Patrimonial de las escuelas de Vigo, antiguo consultorio médico. Este cambio se tramitará en dos expedientes, uno de la planta baja donde se autorizará una cesión de uso a una asociación local de Vigo que así lo ha solicitada, y el segundo para la vivienda del maestro en la planta superior. El edificio de los años 50 se mantuvo como consultorio, como así consta todavía en el inventario municipal.

El edificio del matadero nuevo también será objeto de modificación como bien patrimonial para poder alquilar uno de los espacios que en su momento se trasformó en gimnasio. Además de este local están la nueva guardería pendiente de finalización y un garaje-almacén municipal. El traslado de la guardería infantil a este edificio permitirá dotar de nuevo consultorio médico, vía solicitud de subvenciones, a El Puente en lo que actualmente es la guardería.

Otro de los puntos fue la situación de la liquidación del canon de explotación del chiringuito de la playa Viquiella, de los años 2024 y 2025, pendiente de la reunión con el concesionario sobre el informe de valoración de las obras que se hicieron, de acuerdo al pliego de condiciones de la adjudicación, y la pérdida de ingresos por una avería que el Ayuntamiento tardó en reparar en Semana Santa de 2025 que obligó al cierre. La cantidad a liquidar, de acuerdo al informe valorado municipal, ronda los 41.000 euros, según los datos expuestos en la sesión plenaria.