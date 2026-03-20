Fallece un hombre de 79 años en un incendio en una vivienda en Fermoselle
El fuego en la cocina de una vivienda en Fermoselle provocó la muerte de un hombre de unos 80 años
Durante el mediodía de hoy, 20 de marzo de 2026, se alertaba del fallecimiento de un varón de unos 80 años en el incendio de su vivienda, en la localidad zamorana de Fermoselle. Según indicaba el alertante, la cocina de la vivienda estaba quemada y aunque ya no había llamas, sí una gran cantidad de humo.
Al recibir el aviso, los servicios de Emergencias del 112 enviaban a la Guardia Civil, a los bomberos y a las Emergencias Sanitarias del Sacyl, que movilizaron a un equipo médico y una Unidad Enfermerizada de Emergencias, que ya no pudieron salvar la vida de la víctima. Finalmente, se confirmó el fallecimiento del varón.
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