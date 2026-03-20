"Baño de bosque" en Fermoselle, la propuesta de la Casa del Parque para el Día del Árbol

La Casa del Parque de Fermoselle conmemorra el Día del Árbol con un "Baño de bosque" en el Parque Natural Arribes del Duero. Un paseo guiado para desconectar, respirar y conectar con la naturaleza a través de los sentidos.

Será mañana sábado 21 de marzo a las10:00 h (duración: 1 hora y media) en el Valle del Tormes.

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Cartel del Día del Árbol / LOZ

Las plazas con limitadas (10 personas, por orden de inscripción) para esta actividad destinada a adultos, gratuita y una oportunidad para "reconectar" con la naturaleza de la mano del Equipo de Monitoras de la Casa del Parque, situada en el antiguo Convento de San Francisco de Fermoselle.