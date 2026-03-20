Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebaja del 10% en los carburantes por el conflicto en IránVox defiende a su simpatizante respecto a la agresión en TábaraAgresión a un militante socialista en TábaraSumar se opone al plan anticrisis del PSOEEl testimonio de la hija de un desaparecido
instagramlinkedin

"Baño de bosque" en Fermoselle, la propuesta de la Casa del Parque para el Día del Árbol

Será mañana sábado 21 de marzo, a las10:00 h (duración: 1 hora y media), en el Valle del Tormes

Turistas en la Casa del Parque de Fermoselle

Turistas en la Casa del Parque de Fermoselle / J. F.

I. G.

La Casa del Parque de Fermoselle conmemorra el Día del Árbol con un "Baño de bosque" en el Parque Natural Arribes del Duero. Un paseo guiado para desconectar, respirar y conectar con la naturaleza a través de los sentidos.

Será mañana sábado 21 de marzo a las10:00 h (duración: 1 hora y media) en el Valle del Tormes.

Noticias relacionadas

Cartel del Día del Árbol

Cartel del Día del Árbol / LOZ

Las plazas con limitadas (10 personas, por orden de inscripción) para esta actividad destinada a adultos, gratuita y una oportunidad para "reconectar" con la naturaleza de la mano del Equipo de Monitoras de la Casa del Parque, situada en el antiguo Convento de San Francisco de Fermoselle.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
  2. Una zamorana pierde su negocio tras pagar 'religiosamente': 'Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural
  3. Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid
  4. El TSJ del País Vasco sentencia que la concesión del Salto de Villalcampo es de 75 años y no de 99, como defiende Iberdrola
  5. Un laboratorio confirma la liberación de amianto en un céntrico edificio de Tábara: 'Tenemos el veneno a pie de calle
  6. Aparece el varón desaparecido en Limianos de Sanabria
  7. El resultado de las elecciones en Zamora, comarca a comarca
  8. Multas de hasta 3.000 euros por las acometidas fraudulentas a la red de agua en este pueblo de Aliste

"Baño de bosque" en Fermoselle, la propuesta de la Casa del Parque para el Día del Árbol

"Baño de bosque" en Fermoselle, la propuesta de la Casa del Parque para el Día del Árbol

Fallece un hombre de 79 años en un incendio en una vivienda en Fermoselle

Fallece un hombre de 79 años en un incendio en una vivienda en Fermoselle

Jornadas gastronómicas en Arribes del Duero: una oportunidad para disfrutar de mesa y el paisaje

Jornadas gastronómicas en Arribes del Duero: una oportunidad para disfrutar de mesa y el paisaje

El Museo del Aceite de Fermoselle cosecha una nueva "medalla" como "memoria viva" de los Arribes

El Museo del Aceite de Fermoselle cosecha una nueva "medalla" como "memoria viva" de los Arribes

La Diputación de Zamora convoca ayudas a asociaciones para el transporte social

La Diputación de Zamora convoca ayudas a asociaciones para el transporte social

La directora general de Juventud presenta en Zamora la campaña de verano más amplia de la historia

La directora general de Juventud presenta en Zamora la campaña de verano más amplia de la historia

El PP ha sido la fuerza más votada por los zamoranos que viven en el extranjero

El PP ha sido la fuerza más votada por los zamoranos que viven en el extranjero

Jornadas sobre desaparecidos en Zamora: Desde la prevención al proceso de búsqueda y la empatía con las familias

Jornadas sobre desaparecidos en Zamora: Desde la prevención al proceso de búsqueda y la empatía con las familias
Tracking Pixel Contents