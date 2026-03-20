Apoyo unánime a las "legítimas demandas" de los carteros de Aliste: la Diputación insta a Correos a reforzar el servicio

Apoyo unánime a los cinco carteros de Aliste que atienden a los 79 pueblos de la comarca. El pleno de la Diputación de Zamora ha dado luz verde a la moción por la cual se insta a Correos a atender las "legítimas demandas" de los trabajadores ante la "insostenible" y "crítica" situación derivada de la falta de personal necesario para la prestación de un servicio postal de calidad.

El acuerdo adoptado muestra su apoyo a las protestas adoptadas por los trabajadores del servicio de Correos de la provincia de Zamora, y especialmente en la comarca de Aliste a través de la oficina de Alcañices, al tiempo que insta a la Dirección de la Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos a adoptar una solución con la mediación del Gobierno de España.

El vicepresidente primero de la institución provincial, Víctor López de la Parte, recordaba que la falta crítica de personal, la sobrecarga de trabajo y el deterioro del servicio público en el medio rural están provocando una "oleada de protestas diaria de carteros" que se suma al "apoyo activo de los vecinos de la comarca".

En el caso concreto de la oficina de Alcañices, cuenta con solo cinco carteros para cubrir una extensa zona rural, una plantilla que tanto los trabajadores como sus los sindicatos consideran insuficiente para atender la demanda. Los trabajadores denuncian estar "agobiados y estresados", imposibilitados de cubrir las rutas de manera eficiente debido a la acumulación de trabajo.

Estas circunstancias se traducen en retrasos en las entregas dado que las cartas y los paquetes no llegan a tiempo a sus destinatarias, y se acumulan en la oficina de Correos, lo que afecta a servicios esenciales y notificaciones, particularmente críticos en zonas rurales como es el caso de la comarca de Aliste.

"Si no, ¿para qué estamos?"

Una moción aplaudida a mano alzada y verbalmente en voz de la portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Laura Rivera recordaba que la moción responde a "necesidades reales" de la provincia como "muchas" otras aprobadas en defensa de la sanidad pública, el empleo forestal, la atención a domicilio, las residencias o la exclusión financiera. Por ello animaba a hacer un esfuerzo poniendo o pidiendo soluciones sin criticar "cuando en lla mayoría de las ocasiones las competencias son comaprtidas". "Vamos a decir lo que aquí se necesita. Si no, ¿para qué estamos?".

Cambios de turno y condiciones impuestas

El documento aprobado continúa denunciando que Correos ha llevado a cabo cambios en las condiciones laborales que se han causado denuncias por cambios de turno y condiciones impuestas por la empresa bajo un "programa piloto" en la provincia que ha empeorado la situación operativa.

Los vecinos y plataformas locales se han sumado a las movilizaciones bajo el lema de defensa de un "servicio postal digno", argumentando que "nuestros pueblos no pueden quedarse sin servicio postal", mientras los trabajadores reclaman un trato justo, y exigiendo recursos necesarios para cumplir con el reparto de correspondencia en las condiciones de calidad que demandan los alistanos.

El escrito sostiene que las protestas iniciadas en Aliste son una muestra más de un contexto general de deterioro generalizado del servicio postal que presta Correos en la provincia de Zamora, tal y como ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras ante la falta de cobertura de las bajas laborales y los recortes de la plantilla de trabajadores, con el impacto negativo que supone a para los habitantes del medio rural.

La plantilla de Correos está decidida a mantener las protestas, con concentraciones cada mañana en la oficina de Alcañices hasta que la empresa estatal proporcione refuerzos y soluciones estructurales a la falta de carteros para cubrir las rutas que abarcan numerosos pueblos del entorno.

Actualmente, Correos cuenta con una plantilla de 144 trabajadores en la provincia de Zamora, insuficiente para los sindicatos que estiman que harían falta un centenar más empleados para completarla y que el servicio funcione en condiciones de normalidad para beneficio de todos los zamoranos, con independencia del municipio en el que residan.