Jornadas sobre desaparecidos en Zamora: El papel de los medios de comunicación como "servicio público"

¿Cómo deben de tratar los medios de comunicación la desaparición de una persona?. Ante todo actuar como "servicio público de calidad, utilidad, cercanía e inmediatez". Un fenómeno tan complejo pone a prueba el rigor informativo, la empatía con las familias y una fluida y honesta relación con la Guardia Civil, como constataron los periodistas en una mesa sobre el tratamiento informativo.

"Ante una desaparición, el objetivo número uno no es conseguir audiencia sino actuar como un servicio público" constató Alejandro Bermúdez, Jefe de Estrategia Digital y de Comarcas en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Una idea en la que coincidieron el resto de periodistas participantes en la mesa redonda sobre el "Tratamiento de las desapariciones en los medios de comunicación social", moderada por Jesús González Tejada, Comandante Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Frente a unas redes sociales "que empiezan a desplazar a los medios de comunicación", alertó Juan Baño, Jefe de sección de Interior de Cadena Cope, "hay que informar con rigor y mucho respeto. El periodista es un informador profesional, especializado, un interlocutor para hablar con gente que lo está pasando muy mal. No se si eso lo van a encontrar en redes sociales". Y de la misma forma demandó colaboración de los cauces oficiales de la Guardia Civil porque "un periodista mal informado o sin sin principios puede complicar mucho las cosas".

Profesionalidad

"Las redes sociales son una herramienta, según se utilicen pueden ser útiles o muy peligrosas" incidió Eva Crespo, directora de La 8 Zamora y Onda Cero Zamora, defendiendo la profesionalidad y la necesidad de "formar equipo con la Guardia Civil para prestar el servicio público ante casos como la desaparición de una persona".

Alejandro Bermúdez constató la utilidad de los medios en esos primeros momentos de la desaparición, publicitando el perfil de la persona para que, más allá de los vecinos del pueblo, "vecinos de otras localidades del entorno puedan participar en la búsqueda".

El punto de vista más nacional llegó a la mesa también de la mano de Carlos Franganillo, director y presentador de los servicios informativos de Telecinco. ¿Una desaparición puede llegar a abrir un informativo nacional? cuestionó el comandante González Tejada; "para abordar cualquier información, los periodistas solemos fijarnos en elementos que rompen la pauta de la normalidad; algunos no tienen relevancia y otros sí, pero ante todo debe haber un buen flujo de comunicación, de lo contrario, surge el ruido".

Confianza

Por eso la necesaria sintonía con la ORIS (Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil). Raúl Romero, capitán de la ORIS, incidió en la "importancia de transmitir a los medios y facilitar todo el diálogo posible con nosotros. Establecer una relación de confianza donde podamos aclarar qué podemos contar y qué no, y en qué podemos ayudarnos mutuamente".

Nadie de la mesa cuestionó la eficacia de ese "trabajo en equipo" que los medios locales pusieron en valor con el buen funcionamiento en Zamora y periodistas como Malena Guerra, de los servicios informativos de Telecino, destacó para "evitar filtraciones y ofrecer una información útil y veraz que ponga en peligro una investigación".

Mesas de debate como la celebrada en el contexto de las Jornadas sobre desapariciones involuntarias "ayudan" a estrechar lazos y fomentar esa imprescindible "comunicación bidireccional" entre los periodistas y la Guardia Civil, incidió Alejandro Bermúdez.

Pero también aclaran "disfunciones" como la publicación de fotografías "no oficiales" de los desaparecidos. Así lo plantearon en el turno de preguntas, miembros del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), demandado a los medios de comunicación que difundan el cartel oficial de la persona, diseñado para garantizar la seguridad de los datos, el cumplimiento de la normativa de protección de datos y el derecho al olvido.