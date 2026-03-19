Incendio en la chimenea de una vivienda en Sogo

El suceso se produjo en la localidad sayaguesa de Sogo, debido al incendio de la chimenea de una vivienda. La rápida actuación de los vecinos permitió frenar el avance del fuego hasta la llegada de los Bomberos de Bermillo de Sayago.

Actuación de los Bomberos en Sogo / Cedida

Al conocer la situación, los vecinos del pueblo utilizaron un armario contra incendios. Tendieron una manguera con la que contuvieron las llamas hasta que llegaron los agentes.

Al recibir la llamada, a las 12.32 del mediodía de hoy, 19 de marzo, los Servicios de Emergencias enviaron hasta el lugar una autobomba y un vehículo de trabajos en altura. Los Bomberos del Parque Zona Sur de Bermillo, a su llegada, tomaron el relevo a los vecinos y refrigeraron el conducto de la chimenea, para después asegurarse de que no se habían producido daños mayores mediante el uso de una cámara térmica.

Actuación de los Bomberos en Sogo / Cedida

No se produjeron daños personales ni mayores pérdidas materiales durante la actuación. Sin embargo, las autoridades advierten de la ncesidad de realizar limpiezas periódicas y mantener correctamente las chimeneas. Sobre todo, es importante hacerlo en temporada de uso, para evitar percances debido a la acumulación de hollín u obstrucción de los conductos.