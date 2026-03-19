Herido un hombre de unos 50 años en un accidente a la altura de Bretó

Alrededor de las 15.10 horas de la tarde de hoy, 19 de marzo, resultaba herido un varón de aproximadamente 50 años en la colisión entre un camión y una furgoneta en el el kilómetro 235 de la A-66, en sentido Asturias.

El choque se produjo por el alcance del camión a la furgoneta. Al recibir el aviso, los Servicios de Emergencias enviaban al lugar a una unidad del Sacyl para asistir al herido, que avisaba de que se encontraba consciente pero mareado. También a la Guardia Civil de Tráfico para que moderara la situación.