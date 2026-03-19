Herido un hombre de unos 50 años en un accidente a la altura de Bretó

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El hombre se encuentra consciente, aunque informa de que está mareado

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

Oliva Conde

Alrededor de las 15.10 horas de la tarde de hoy, 19 de marzo, resultaba herido un varón de aproximadamente 50 años en la colisión entre un camión y una furgoneta en el el kilómetro 235 de la A-66, en sentido Asturias.

El choque se produjo por el alcance del camión a la furgoneta. Al recibir el aviso, los Servicios de Emergencias enviaban al lugar a una unidad del Sacyl para asistir al herido, que avisaba de que se encontraba consciente pero mareado. También a la Guardia Civil de Tráfico para que moderara la situación.

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