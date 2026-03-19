Las bellas “muñecas de Zamora” presumen de indumentaria tradicional rural en San Vitero

El auditorio municipal del recinto ferial de San Vitero acogerá el sábado y el domingo, coincidiendo con la Feria del Burro Zamorano-Leones la exposición de muñecas con indumentaria tradicional zamorana, de la que fuera insigne artesana de los trajes típicos de Aliste, Sayago y Sanabria Aria Blanco Miguel, la cual empezó a finales de los años setenta a bordar en sus ratos libres, por el placer de hacerlo para ella y estar ocupada, dejando u enorme legado.

María Blanco Miguel, nacida en Mayalde y afincada en Zamora, inició su andadura hacia 1977 en la Asociación del Traje Charro de Salamanca donde se formó de la mano su profesora Feli Cañada la cual le enseñó unos secretos que luego llegó a dominar a la perfección. Fue así como María impregnó sobre la tela un recorrido etnográfico por los trajes populares de la provincia de Zamora hasta presentarse en sociedad en 1988 en el primer desfile de trajes regionales de la provincia de Zamora con 25 indumentarias para adultos, hombres, mujeres y niños.

El bordado tradicional de la provincia de Zamora, auténtica joya de la indumentaria rural de fiesta y de trabajo en nuestros pueblos zamoranos, recobró la vida en la inspiración de María Blanco Miguel que supo representar a la perfección en una magistral colección de muñecas que durante el fin de semana podrán visitarse en el auditorio municipal (junto al recinto ferial). Posteriormente, se expondrá permanentemente en el hall de la casa consistorial.

Para Blanco Miguel no tenían secretos la elaboración de las distintas piezas de la indumentaria tradicional zamorana y muy en particular de Aliste, Sayago y Sanabria: jubones, camisas, gabachas, justillos, fladriqueras, sayos, manteos, chalecos o mandiles.

Algunas de las muñecas con indumentaria tradicional elaboradas por la bordadora María Blanco Miguel. / Chany Sebastián

Parte de su vida la dedicó también, ya convertida en una experta costurera y bordadora, en transmitir su saber, tanto la teórica como la práctica, a gentes de pueblos como Burganes de Valverde, Villavendimo, El Perdigón o Villanueva de Valrojo. En su casa, orgullosa ella de sus raíces zamoranas, brillaban con luz propia su creaciones algunas de las cuales ahora podremos conocer y admirar en San Vitero.

Concurso y Degustación de Bolla Alistana el domingo 22 de marzo

Por otra parte, el I Concurso Popular de Bolla Alistana que tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo en el recinto ferial de San Vitero está siendo un éxito de participación y ya son numerosas las personas que se han inscrito para poner en valor la exquisitez culinaria de la comarca.

Quienes aun no lo haya hecho podrán hacerlo hasta el comienzo del certamen. El único requisito es que sea una pieza (bolla) de un kilogramo de peso, con cocción en horno de leña o de gas y con los ingredientes habituales: harina, levadura, sal, agua, chorizo y tocino. Una vez fallado el concurso se ofrecerá una degustación de bolla para todos los presentes.