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Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza

La víctima iba paseando por la calle con su madre cuando fue atacado por un vecino

Visitantes en Tábara.

Visitantes en Tábara. / J. L. F. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

El PSOE de Zamora acaba de condenar la agresión sufrida por un militante socialista de Tábara en la tarde ayer, cuando iba paseando por el pueblo junto a su madre. 

El hombre fue tirado al suelo por otro vecino, que le empujó, trató de quitarle el teléfono móvil y le pateó en el cuerpo y la cabeza.

Apoyo de los vecinos

El procurador socialista, Iñaki Gómez, ha explicado lo sucedido y condenado este acto de violencia contra un compañero al que estuvo acompañando en Urgencias hasta la madrugada. “Quiero agradecer la labor de todo el personal sanitario y también a los vecinos de la localidad de Tábara que le atendieron en un primer momento, junto con el alcalde”, ha señalado.

Condena absoluta” y “rechazo total” a este tipo de actos que, según Gómez, pueden ser provocados “por discursos que, a la fuerza de expresarlos y a la fuerza de escucharlos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, calan y, al final, el odio acaba saliendo”.

Plenos tensos

El presunto agresor es un vecino que ha formado parte de las listas de Vox en otra localidad de Zamora. “No sé la motivación, pero el alcalde ya me ha comentado que, a menudo, hay plenos muy tensos, amenazas, insultos y muchísima crispación. Y creo que no es en el único pueblo que pasa”, ha lamentado.

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Por eso, ha apuntado que los políticos y el resto de la sociedad “tenemos que ser muy responsables de lo que decimos, que a veces se amplifica en los medios y eso puede alterar la convivencia en los pueblos”.

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