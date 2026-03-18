Villalpando renovará el deteriorado firme del tramo urbano de la carretera Madrid-La Coruña

A 120.000 euros asciende el presupuesto que se destinará a la ejecución de las obras de mejora y renovación del firme de un tramo de la carretera Madrid-La Coruña que discurre por el municipio de Villalpando.

El Ayuntamiento aprobó en pleno la aceptación de una subvención directa de 100.000 euros concedida por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, con cargo al Fondo de Cooperación Local General, mientras que el resto de la inversión necesaria para ejecutar los trabajos previstos, 20.000 euros, será sufragada con recursos municipales.

El proyecto técnico detalla las principales actuaciones que está previsto acometer en el tramo de la carretera, de aproximadamente un kilómetro de longitud, y que discurre en su totalidad por el casco urbano de Villalpando. En concreto, el tramo de vía que será renovado se extiende desde la carretera de Quintanilla del Monte hasta el final de una gasolinera del municipio.

El Ayuntamiento de Villalpando, como ha confirmado el alcalde, Emiliano de la Puente, espera licitar las obras en breve y el plazo estimado para su ejecución es de tres semanas.

Entre otras actuaciones contempladas en el proyecto técnico, se llevará a cabo el fresado del pavimento actual, lo que implicará la retirada de aproximadamente seis centímetros de la capa superior del asfalto, así como del hormigón en las zonas en las que se conserve y que esté deteriorado. Además, se procederá a la colocación de una capa de asfalto, mediante una mezcla bituminosa en caliente, que permitirá mejorar las condiciones de la calzada y reforzar su seguridad para la circulación de vehículos.

En el marco de la actuación, también está prevista la aplicación previa de un riego de adherencia, con el fin de asegurar que el nuevo asfalto quede unido al firme existente, aunque también se mejorará el drenaje, mediante la adecuación de nuevos sumideros y la adaptación de registros y rejillas a la nueva altura de la calzada. Del mismo modo, se procederá a ajustar los bordillos y elementos existentes en los puntos en los que sea necesario, al margen de adecuar dos pasos de peatones elevados, con el objetivo de aumentar la seguridad en los cruces de la vía y de renovar la señalización, tanto horizontal como vertical.

Por otra parte, el proyecto técnico también detalla que no se modificará el ancho de la calle ni su trazado actual y que se mantendrá la pendiente y la altura. Además, no se aplicarán cambios en la rasante, por lo que su aspecto será similar al actual, pero con un firme más renovado y seguro.