El simulado rescate de un desaparecido a orillas del Duero: "Corregimos errores para salvar vidas"

José Luis, vecino de Morales del Vino de 78 años, no ha regresado a su casa tras acudir a una cita médica. Su rastro se pierde en el hospital Virgen de la Concha y la lógica lleva a pensar que ha seguido su rutina habitual de pasear por las orillas del Duero. Aunque porta consigo un móvil, no responde a las llamadas. Precisa de una medicación rutinaria, presenta una leve cojera y porta una cazadora naranja y pantalón negro.

El desaparecido "más buscado" de Zamora: así ha sido el multitudinario simulacro de la Guardia Civil por tierra, mar y aire / José Luis Fernández

Este es el caso hipotético sobre el que se plantea el simulacro de rescate de un desaparecido en un escenario en plena ciudad, como es la margen izquierda del río Duero en el que se pretenden recrear las condiciones del medio rural zamorano, afectado por su dispersión y dificultad en las comunicaciones. Aquí, el ejercicio, plantea menos retos (reconoce el Comandante Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Jesús J.G. Tejada), si bien permite escenificar una búsqueda completa en el medio terrestre, acuático y aéreo.

El simulacro, desarrollado por primer año dentro de las V Jornadas sobre desapariciones involuntarias en el medio rural, lograba atraer la atención de más de un centenar de zamoranos estratégicamente situados a la orilla de la playa de los Pelambres y, posteriormente, sobre el puente de los Poetas.

El feliz desenlace, con el desaparecido rescatado por el Eurocopter EC-135 y posteriormente trasladado en camilla por los voluntarios de la Cruz Roja, ponía el punto final a un aplaudido ejercicio con la Unidad Aérea sobrevolando el cielo zamorano desde las proximidades de las aceñas de Gijón al puente de hierro.

Planteado como una herramienta de aprendizaje colectivo, es el momento idóneo para cometer errores. "Es aquí donde los detectamos e intentamos corregirlos antes de que cuesten vidas", siendo esta la razón de ser de una formación que nunca cesa.

Explica el responsable de Operaciones de la Benemérita que ante una búsqueda real "los errores más críticos", lejos de responder a problemas de ejecución, se corresponden con una falta de comunicación, coordinación o por una ineficiente gestión del conocimiento disponible".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)