La pura sangre asnal zamorana y San José, listos para conquistar el sábado San Vitero

La Feria del Burro Zamorano-Leonés está ya lista para convertir a lo largo del próximo fin de semana a la localidad de San Vitero en la capital agroganadera de “La Raya” de España y Portugal. "Un evento convertido por méritos propios en uno de los principales referentes en la recuperación, fomento y preservación de las razas autóctonas en peligro de extinción de la Unión Europea”.

La Diputación de Zamora acogía la presentación que contó con la presencia de la alcaldesa Laura Vanesa Mezquita y Rafael Caballero Alonso como representantes del Ayuntamiento de San Vitero; José Ángel Ruíz Rodríguez, diputado del Área de Agricultura y Ganadería; Jesús de Gabriel Pérez, secretario de la Asociación Nacional de Criadores de Zamorano-Leonesa (Aszal) y Narciso Prieto de Caja Rural de Zamora.

José Ángel Ruíz Rodríguez diputado del Área de Agricultura y Ganadería aseveró que “la zamorano-leonesa es una de las más emblemáticas y arraigadas en nuestra provincia de Zamora. Desde la Diputación de Zamora hemos estado comprometidos con esta actividad durante los 26 años porque entendemos que es no solo una importante carta de presentación, sino que además es un punto de encuentro dinamizador para la comarca de Aliste y para el municipio de San Vitero. La Diputación de Zamora ayuda a la Feria, a Aszal y a los ganaderos zamoranos”.

Narciso Prieto de Caja Rural hacía hincapié en que son 26 años donde los más importantes ha sido el ahínco de no querer perder algo que es nuestro: “El buche representa identidad para Zamora, para lo que somos y para lo que hacemos, todos los días y el empeño de San Vitero de no perder algo nuestro. Gracias a la perseverancia de entidades como la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de San Vitero y Caja Rural, para que lo nuestro no se pierda y perdure. Representa una forma de ser, una forma en la que los zamoranos queremos lo nuestro y no queremos que lo nuestro se pierda. El burro zamorano-leonés nos hace sentir zamoranos”.

La raza se mantiene con 1.700 reses de las cuales 600 con menos de 12 años están en edad de criar

Jesús de Gabriel Pérez secretario técnico de Aszal, veterinario y ganadero, hizo un balance de la raza zamorano-leonesa que cuenta actualmente con alrededor de 1.700 ejemplares y 200 ganaderos con unas 600 hembras menores de doce años actas para la cría. El pasado año nacieron 125 buches. Aunque el núcleo principal está en la provincia de Zamora, se ha incrementado mucho en León y se va por el mismo camino en Salamanca.

Desde Aszal se está trabajando en tres líneas diferentes: la utilización de burros castrados en la protección contra los ataques de lobos a rebaños, en la elaboración de quesos con leche de burra y en la utilización de burros en pastoreo para el paisaje mosaico de limpieza de terrenos.

El viernes, día 20 de marzo, el recinto ferial de San Vitero abrirá sus puertas a partir de las 19.30 horas para dar la bienvenida a las reses de asnal de pura sangre que allí pasarán ya la noche a la espera del gran día de la puesta en valor de la especie ganadera más emblemática, sin lugar a dudas, de tierras alistanas: la zamorano-leonesa.

Será la del sábado una jornada para la fiesta y los reencuentros disfrutando de las tradiciones, costumbres, devoción y gastronomía, pues se celebrarán simultáneamente la romería de San José (Cristo de Marzo) y la Feria del Asnal Zamorano-Leonés.

La misa y la procesión de la romería de San José tendrán lugar a las 11 de la mañana en el entorno campestre de la ermita del Bendito Cristo del Campo oficiadas por el párroco Teo Nieto Vicente. Mercado transfronterizo durante toda la jornada en la pradera colindante.

Procesión de la romería de San José en San Vitero, que abre el calendario romero en Aliste. / Ch. S. (Archivo)

A las 10 de la mañana echará a andar el Concurso Monográfico de las Puras Sangre, burras nodrizas, burras con rastra (madre e hija) y garañones, con la valoración de los animales por parte de un jurado compuesto por expertos veterinarios. Justo una hora después abrirá sus puertas la Feria Artesanal con los productores de la tierra. Una buena alternativa para pasar la mañana, probar los mejores productos, observar y comprar.

A partir de las 11.30 horas los amantes de la buena gastronomía podrán disfrutar de los preparados culinarios de un pulpeiro y mejillonero gallego. A esa misma hora se abrirá el parque infantil con hinchables para que puedan disfrutar los más pequeños.

Las Jornadas Técnicas del Asno zamorano-leonés de Aszal darán comienzo a las 11.30 horas del sábado en el auditorio recinto ferial. Víctor Casas del Corral (presidente de Aszal) disertará sobre las aportaciones de las razas autóctonas al medio rural. En el caso concreto de la zona oeste de la provincia de Zamora, han sido vitales en el mundo agroganadero y en la contribución a salvar los pueblos en asnal la zamorano-leonesa y en vacuno la “alistana-sanabresa y la “sayaguesa”, todas ellas caídas en desgracia con la llegada del modernismo, la maquinaria y la despoblación rural galopante. A las 12 Mariano Alonso miembro de la Sociedad Cooperativa Buleza disertará sobre el proyecto de ordeño de burras y productos derivados de la leche de burra.

El presidente de Aszal mostrará la contribución de estas razas en la revitación del oeste zamorano, desde la asnal la zamorano-leonesa a la “alistana-sanabresa y la “sayaguesa” en vacuno

Protagonismo a las 11.45 horas para el Proyecto Asinifire de pastoreo en los territorios de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza “Meseta Ibérica” de España y Portugal a cargo de su coordinadora María Villa.

Punto álgido del día a las 12.30 horas con la inauguración de la XXVI Exposición Monográfica de Asnal Zamorano-Leonesa donde dos de los grandes atractivos serán primero la pasarela donde burras y dueños mostrarán sus habilidades, porte y presencia; y la subasta donde los interesados podrán pujar por hacerse con alguna burra, bucha o bucho. Este año como novedad las pujas en la subasta se realizarán a sobre cerrado.

Tardeo a partir de las 17.30 horas en la campa del recinto ferial con animación musical. A las 23.30 horas bailes en la plaza Ribote con el DJ Diego Duende.

Para la jornada del domingo 22 de marzo hay programada a las 11 de la mañana feria artesana y a las 12 pulpeiro y mejillonero. A las 12 horas presentación del libro “Los Hijos de las Maravillas” de la joven autora de solo 13 años de edad Yasmina Santos. Para cerrar el fin de semana festivo nada mejor que el primer concurso de bolla alistana y degustación popular.

Uno de los grandes logros está el convenio rubricado por la Asociación Nacional de Criadores de Zamorano Leonesa con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para garantizar tanto el depósito como la custodia del material genético de la pura sangre más emblemática de La Raya en el Banco Nacional de Protoplasma Animal ubicado en Colmenar Viejo (Madrid).