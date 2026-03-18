Jornadas de Zamora sobre personas desaparecidas: La provincia, referente nacional en la resolución plena de casos durante los últimos cinco años

Con un porcentaje de éxito del “cien por cien” en los últimos cinco años en la localización de personas desaparecidas, Zamora se consolida como una provincia puntera a la hora de afrontar un fenómeno complejo que no se limita a una cuestión policial, sino que implica también a profesionales del ámbito sanitario, social, jurídico, tecnológico y a la propia sociedad.

Y así lo reconocen técnicos y ponentes participantes en las V Jornadas sobre desapariciones involuntarias en el medio rural, organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, y que reúnen durante hoy y mañana a unos 350 profesionales de todos esos campos a los que afecta un hecho tan devastador y angustioso para las familias. La inauguración ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés.

“Recuerdo con todo el orgullo lo que se dijo durante una charla en del Centro Nacional de Desaparecidos, y es que, si una persona tenía que perderse en alguna provincia para ser encontrada, que sea en Zamora por el éxito pleno en la resolución de los casos en los últimos años, no siempre con vida” precisaba el teniente coronel Héctor David Pulido, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Agilidad

El responsable precisó que el año pasado en la provincia de Zamora se registraron 15 casos de desapariciones voluntarias, a las que se añaden otros dos de personas que desaparecieron con ideas autolíticas. “En lo va año, llevamos seis y todas, localizadas con vida”. En lo que va de año se han contabilizado seis casos, el último ayer en Limianos de Sanabria, y todos con un desenlace de éxito. Sin embargo no ha que olvidar que permanecen sin resolver los casos de Miguel, de 78 años, desaparecido en la pedanía de Gallegos del Campo el 2 de septiembre de 2016 y José Antonio, de 72 años, a quien se le perdió la pista el 30 de marzo de 2021 en Figueruela de Arriba. A ellos se suma el caso de José Luis (53 años), visto por última vez en Cubillos del Pan el 7 de marzo de 2014.

El jefe de la Comandancia de Zamora ha incidido en la mejora de los medios que disponemos, “lo que es más patente es en la agilidad en la puesta en marcha de esos medios. En cuanto exista la sospecha de que una persona haya desaparecido, hay que ponerse en contacto directamente con nosotros, que activamos todos los medios, propios o no, como el helicóptero, sin ninguna cortapisa ni coste”.

Asistentes a las Jorandas de Zamora sobre personas desaparecidas / Alba Prieto

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicolás Sen, destacó la singularidad de Castilla de León como “el área más extensa de nuestro país, la comunidad con mayor número de municipios y entidades locales menores, y no podemos olvidar una circunstancia sensible y preocupante, como es la desaparición involuntaria en nuestro medio rural”, señaló.

En la comunidad castellanoleonesa, casi nueve de cada diez personas desaparecidas en los que va de año en Castilla y León fueron localizadas, en concreto, 33 de los 37 casos registrados.

Además del debate técnico, Nicolás Sen destacó que las jornadas que se celebran en Zamora sirven para “mejorar los protocolos, establecer una mejor coordinación y poner sobre la mesa experiencias de todas las instituciones y organismos que trabajan desde el minuto uno para intentar localizar a cualquier persona desaparecida en el menor tiempo posible”.

Destacó el delegado del Gobierno la “profesionalidad” de los guardias civiles, integrantes de Protección Civil, “todas las administraciones y entidades” que trabajan para hallar a una persona desaparecida y los “importantes” medios tecnológicos incorporados para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “puedan desarrollar una búsqueda exitosa” de cualquier persona desaparecida.

Informe anual

Pilar Muniesa, directora del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), destacó “la eficacia de los dispositivos de búsqueda que tiene Zamora”. Muniesa presentó el Informe Anual sobre personas desaparecidas, dado a conocer ayer, según el cual durante el 2025 se han publicado en la página web del CNDES 928 alertas, consistentes en fotografía y datos identificativos de la persona desaparecida, de las cuales 132 permanecen activas. El 37,4 por ciento de los carteles corresponden a personas desaparecidas en la franja de edad de entre 13 y 17 años.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el año pasado 25.086 denuncias de desapariciones en España, un 5 por ciento menos que en 2024, y se esclarecieron el 90,7 por ciento, más de 54 por ciento en los primeros tres días. El total de denuncias correspondió a 16.024 personas, lo que supone un descenso del 1,1 por ciento respecto al año anterior.

Los agentes registraron 11.461 casos asociados a ciudadanos con un único episodio de desaparición y el resto a reincidentes, con una media de 3 denuncias por persona, un índice de repetición que se eleva entre los adolescentes. Las denuncias que afectaron a menores de entre 13 a 17 años representan el 59,1 por ciento del total.

El perfil de las personas desaparecidas en 2025 es el de un varón (63 por ciento), mayor de edad (el 51,3) y de nacionalidad española (62,4). Entre las personas extranjeras, Marruecos es la primera nacionalidad con mayor número de desapariciones. Por distribución territorial, la Comunidad de Madrid es la región con más personas desaparecidas (3.874), seguida de Cataluña (3.564), Andalucía (3.333), Canarias (3.304) y Comunitat Valenciana (2.635).

El total de denuncias contabilizadas desde que se dispone de registros asciende a 346.870, con una tasa de resolución del 95,7 por ciento. El número de denuncias activas es de 6.874, lo que supone un incremento del 2,3 por ciento sobre el número que constaba en 2024. Todas las denuncias activas están asociadas a un señalamiento policial por desaparición compartido con todos los países del espacio Schengen.

Las familias

El jefe de Sección de Normativa y Formación del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, Julio Pavón, ha presentado en Zamora el II Plan Estratégico sobre Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, que estará vigente entre 2026 y 2029 y, con una dotación presupuestaria de 5,1 millones de euros, tendrá como objetivo prioritario la atención a las familias afectadas por una desaparición de larga duración. "La atención a las familias es lo principal y lo importante para nosotros, es nuestra hoja de ruta de los planes estratégicos" ha resaltado.

El documento marca cinco líneas de acción prioritarias, de las cuales cuatro ya estaban incluidas en el primer plan: prevención y sensibilización; formación; medidas tecnológicas para la investigación y resolución de casos; y atención a familiares y allegados al tercer sector social. Se incorpora una quinta línea de acción de colaboraciones nacionales e internacionales, hasta ahora repartida dentro de otros objetivos.

Las V Jornadas de Desapariciones Involuntarias de Personas en el Medio Rural que se celebran en Zamora incluyen un simulacro de un dispositivo de búsqueda en el río Duero en Zamora y una exposición de medios de búsqueda de la Guardia Civil, como un helicóptero, drones, perros, caballería o equipos especializados en la búsqueda en montaña o en el medio subacuático.