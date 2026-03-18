Gallegos del Río licita la reconversión de las escuelas en Casa Consistorial

El Ayuntamiento de Gallegos del Río, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Pascual Blanco, ha sacado a concurso público las obras de adecuación y reforma del antiguo de las Escuelas de EGB (Educación General Básica) para su reconversión en la nueva Casa Consistorial con vistas a cumplir con la accesibilidad a inmuebles públicos preestablecida por la Ley.

En un municipio con siete pueblos (Gallegos del Río, Valer de Aliste, Puercas, Tolilla, Lober y Flores), donde la mayor parte de la población es de la tercera edad, el complejo diseño de la Casa Consistorial actual imposibilita el acceso a las personas muy mayores o con movilidad reducida. Actualmente es una de las casas consistoriales con peor accesibilidad de la provincia de Zamora.

El presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata ascenderá a un total de 79.638,57 euros, de los cuales 65.817 corresponden a las obras en sí y 13.821,17 al 21% del Impuesto del Valor Añadido (IVA). Dado su alto coste, el Ayuntamiento de Gallegos del Río contará con la ayuda de la Diputación de Zamora presidida por Javier Faúndez.

La presentación de ofertas al procedimiento de contratación abierto simplificado y tramitación ordinaria se cerrará a las 13.59 horas del día 23 de marzo de 2026. Una vez sean adjudicadas y replanteadas las obras, la empresa adjudicataria dispondrá de sólo tres meses para ejecutarlas.

Gallegos del Río tiene ubicada la actual Casa Consistorial en "La Plazuela", justo haciendo esquina entre la travesía de la carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde y el enlace que va desde esta en dirección a Flores de Aliste. Anteriormente estaba en la calle que va hacia Valcuevo.

Su construcción se afrontaba eligiendo un lugar céntrico tras las primeras elecciones municipales de la democracia del 12 de abril de 1979 que llevaron a la Alcaldía a Francisco Mezquita de AP (Alianza Popular), y a jefe de la oposición a Francisco Fernández de UCD (Unión de Centro Democrático). Una época de no muchos recursos públicos municipales.

Edificio actual del Ayuntamiento. | CH. S.

La estructura se afrontó mediante un curso de encofradores del PPO (Programa de Promoción Profesional Obrera) del Ministerio de Trabajo de España creado en 1964 en su última convocatoria de 1978 antes de desaparecer como tal. La idea era formar obreros del municipio que pudieran trabajar en la proyectada Central Nuclear de Moral de Sayago (frente a Villalcampo).

Ellos levantaron un edificio de dos plantas eligiéndose la segunda, con más luz solar, por la altura, para acoger las dependencias municipales: salón de sesiones, secretaría e intervención, despacho para la alcaldía y aseos. Durante un tiempo lo que hoy es despacho de la alcaldía acogió las consultas médicas hasta abrirse el actual consultorio médico de Atención Primaria. La primera planta la utiliza el Ayuntamiento para comicios electorales y el pueblo como centro social.

Eran otros tiempos y el edificio se construyó sin tener en cuenta la gravedad que podría suponer a largo plazo tener que acceder a las dependencias municipales a través de dos tramos de escaleras, demasiado estrechas y muy empinadas, con 21 peldaños, que en nuestros días incumplen la normativa, creando unas barreras arquitectónicas insalvables para personas con movilidad reducida: el acceso con sillas de ruedas o muletas es materialmente imposible.

Salón en el que, en la actualidad, se celebran los plenos municipales.

Ascensor

En 2024 se llegó a contar con una partida de alrededor de 80.000 euros de la Diputación de Zamora para instalar un ascensor. La ubicación interior fue desaconsejada por los técnicos al no conservarse proyecto técnico de la construcción de la Casa Consistorial y por lo tanto no poder llegar a valorarse si las obras podrían dañar la propia estructura y estabilidad del inmueble.

Hay ayuntamientos, como ha sido el caso de Tábara, que optaron por la ubicación exterior del ascensor. En el caso de Gallegos del Río esta posibilidad se descartó desde el primer momento pues habría que ocupar parte de la calle con la particularidad de que los usuarios del ascensor tendrían que salir bien a la calzada de la carretera que va hacia Valer o a la que va hacia Flores con la correspondiente peligrosidad dado que ambas no son muy anchas.

Las antiguas escuelas de EGB que se reacondicionarán como Casa Consistorial parten de antemano con la ventaja de tratarse de un inmueble de planta baja con lo cual en ningún caso habrá problemas con las barreras arquitectónicas. Aparte, cuenta a la puerta con los servicios básicos, alumbrado público o abastecimiento eléctrico, agua corriente y saneamiento.

Los trabajos se centrarán en acondicionar como Casa Consistorial sus cerca de 120 metros útiles, según los arquitectos, más que suficientes para habilitar un salón de plenos, donde poder celebrar los plenos con capacidad también para asistencia ciudadana, la secretaría e intervención, aseos (normal y minusválidos) y despacho de la alcaldía. La nueva Casa Consistorial se situará justo entre el polideportivo y el consultorio médico de Atención Primaria, quedando una amplia zona de aparcamiento en la zona trasera, donde se celebran ahora las verbenas populares de las fiestas en honor a San Pedro, en torno al 29 de junio.