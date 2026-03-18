El desaparecido &quot;más buscado&quot; de Zamora: así ha sido el multitudinario simulacro de la Guardia Civil por tierra, mar y aire

El desaparecido "más buscado" de Zamora: así ha sido el multitudinario simulacro de la Guardia Civil por tierra, mar y aire / José Luis Fernández

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El desaparecido "más buscado" de Zamora: así ha sido el multitudinario simulacro de la Guardia Civil por tierra, mar y aire

Ocho unidades de la Guardia Civil, Protección Civil de Zamora y Cruz Roja participan en el ejercicio didáctico que simula el operativo de búsqueda desplegado ante desapariciones en el medio rural zamorano, escenificado sobre la margen izquierda del Duero.

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José Luis Fernández

Zamora
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Ocho unidades de la Guardia Civil, Protección Civil de Zamora y Cruz Roja participan en el ejercicio didáctico que simula el operativo de búsqueda desplegado ante desapariciones en el medio rural zamorano, escenificado sobre la margen izquierda del Duero.

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