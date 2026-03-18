Alcañices será nueva parada de la Ruta solidaria 091 de la Policía Nacional

La villa de Alcañices acogerá el día 2 de mayo la primera "Ruta Solidaria 091" organizada por la Comisaría de la Policía Nacional de Frontera (Unidad de Extranjería y Documentación): los fondos recaudados serán donados íntegramente a la Fundación “Sanagua-Aspace” de Zamora (Asociación Niños con Parálisis Cerebral).

Se trata de un evento que forma parte de un circuito nacional, siendo esta la primera vez que se va a celebrar en un ámbito rural y en una localidad de las características de Alcañices, una zona la alistana y trasmontana donde tienen mucho arraigo tanto el senderismo como el trail, por lo cual se espera una masiva participación más un teniendo en cuenta su carácter solidario.

La salida tendrá lugar en conocida como urbanización Crispín, junto a la travesía de la carretera Nacional 122. Primero saldrán los niños a las 10.30 horas, la carrera de los mayores a las 11 y los andarines a las 11,05 horas. La carrera de adultos, para la que se ha fijado un tope de 800 participantes, contará con un recorrido de 6 kilómetros y 91 metros, donde podrán participar los mayores de 14 años.

Se trata de un recorrido con tintes de trail que busca conectar a los participantes con la identidad cultural y paisajística de Aliste en particular y de “La Raya” de España y Portugal en general, contándose para ello con varias sorpresas durante la carrera. Todo ello junto a las diferentes categorías ofertadas (corredores, niños y andarines) aportan la posibilidad de pasar un día excelente en familia y en las tierras de Aliste.

Cartel de la carrera solidaria "Ruta 091" en Alcañices. / Cedida

El plazo de inscripción finalizará el día 27 de abril o en el momento en que se alcance el cupo máximo previsto de 800 participantes. El coste de la inscripción será de 12 euros para la categoría de adultos y para la marcha popular; y 10 euros para los niños de entre 4 y 14 años de edad (máximo 200 participantes). Para la participación de menores de edad (menos de 18 años) deberán presentar de forma obligatoria la autorización paterna/tutor por escrito.

Existe un “Dorsal 0” que no tiene derecho a camiseta, pues se trata de una donación voluntaria. Las inscripciones pueden hacerse ya en www.ruta091.es o en www.smartchip.es seleccionando en el momento la talla correspondiente a la camiseta técnica que se entregara con el dorsal.

Al tratarse de una carrera solidaria la inscripción no es reembolsable, salvo cancelación definitiva por parte de la organización. Por consiguiente, la no asistencia del titular de la inscripción no genera el reembolso de esta. En todo caso se rembolsará si se produce la cancelación definitiva por parte de los propios organizadores.

La prueba está organizada por la Policía Nacional y la Diputación de Zamora, con el patrocinio del Banco Santander y Mupol (Mutualidad de Previsión Social de la Policía), con la colaboración de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste, Fundación Caja Rural y el Ayuntamiento de Alcañices, además de numerosas entidades comerciales.

La Raya Trail Alcañices, el club de esta disciplina más importante de “La Raya” de España y Portugal que integra a corredores de numerosos pueblos ya ha anunciado su participación: “Nos hace mucha ilusión anunciar que participaremos en la Carrera Solidaria Ruta 091 Alcañices-Aliste 2026, una cita deportiva con un objetivo muy especial” animando además a todos los socios, amigos y familiares a participar, ya sea corriendo o apoyando desde fuera, porque “vamos a llenar Alcañices de energía, compañerismo y solidaridad”.