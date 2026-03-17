Las primeras palabras del octogenario localizado en Limianos de Sanabria tras su desaparición: "¡Hay un ejército!"

Ángel Ferrero, de 84 años, era encontrado con vida poco antes de las diez de la mañana de este martes en el paraje de Prantones, a unos 350 metros del casco urbano de Limianos, el mejor desenlace posible para sus familiares, sus vecinos y todo el operativo de búsqueda movilizado desde las 0:10 del martes, cuando sus dos hijos notificaron la desaparición. Los familiares se marcharon a trabajar a las cinco de la tarde y, al volver, lo echaron en falta y no lo encontraron en casa.

Agentes Medioambientales que se sumaban a primera hora de la mañana al amplio dispositivo encontraban al octogenario caído en una depresión del terreno, donde pasó toda la noche con rigurosas temperaturas de 4,5 grados bajo cero.

Bomberos y Guardia Civil tuvieron que evacuarle en camilla a pie por la orografía accidentada hasta la ambulancia que esperaba en el camino, al pie de las últimas casas. Una noche más que fría a la intemperie.

Cuando el personal sanitario le preguntó si estaba bien y si tenía frío, Ángel contestó que estaba bien y solo tenía frío "en la tripa". Para terminar ese breve diálogo con un "¡Hay un ejército!".

Lugares que frecuentaba

Y realmente un ejército de personas se movilizó para dar con el paradero de este octogenario con deterioro cognitivo y físico. Por ahí fue la búsqueda, por los lugares que hubiera frecuentado hace años, por las tierras que trabajara la familia o los sitios a los que solía frecuentar de niño o de adulto. Su familia y los vecinos que podían ayudar recorrieron esas fincas, pero la que tenía en "Prantones" de esa no tenían constancia sus hijos. Y allí debía de ir a sembrar patatas en tiempos, como informaba algún vecino.

Todavía quedaba una poza de agua y una zona más bien despejada que en otro tiempo estuviera trabajada. Se vacío alguna poza de la zona de rastreo. "Iría a ver las vacas" también era otra posibilidad para andar por esa zona del pueblo. Con un jersey de lana marrón, sin abrigo, "el frío que tienen que haber pasado toda la noche" reflexionaba su hijo, al teléfono y dando buenas noticias del hallazgo. "Esta gente es muy dura", comentaba uno de los agentes.

Coordinación

El capitán de Puebla de Sanabria, José Luis Casas, coordinaba el amplio operativo de búsqueda por tierra y aire integrado las patrullas de Seguridad Ciudadana de Sanabria, del Equipo Pegaso, la oficina móvil de Atención Ciudadana y un helicóptero del Servicio Aéreo dependiente de la zona de Castilla y León de la Guardia Civil, además del grupo Cinológico.

Hasta el lugar se desplazaron además de los Agentes Medioambientales de la zona, los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción Zona Norte, y personal de los ayuntamientos de Cobreros, al que pertenece el pueblo de Limianos, y del vecino municipio de Galende, además de vecinos y voluntarios.

El operativo de búsqueda se puso en marcha en cuanto se comunicó a la Guardia Civil la desaparición de esta persona, mayor, sin necesidad de formular denuncia y esperar las 24 horas. En estos casos se moviliza rápidamente el dispositivo para aumentar las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida con vida, como ha sido este caso.