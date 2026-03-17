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Lonja de Zamora (17 de marzo de 2026): Repunte los lechones con subida de cinco euros

Ligeras subidas del porcino de cebo y sin cambios en tostones e ibérico de pienso

Un grupo de lechones

Un grupo de lechones

I. G.

La Lonja de Zamora ha elevado en cinco euros la unidad el precio del lechón gran partida y el lechón de recogida en pequeñas partidas.

Es lo más destacado la sesión de este martes, 17 de marzo de 2026, donde también han cotizado al alza el porcino selecto, normal y graso, al igual que las cerdas de desvieje.

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En cambio, mantienen los mismos precios de hace una semana, tanto los tostones como el ibérico de pienso hasta 150 kilos.

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