Fariza de Sayago propone recorrer los caminos de los Arribes del Duero en una marcha senderista

Dinamizar social y culturalmente el medio rural, fomentar hábitos de vida saludables y poner en valor el patrimonio natural y etnográfico de la zona. Estos son los objetivos que persigue la asociación cultural Virgen del Castillo de Fariza de Sayago con la organización de la primera edición de la marcha senderista “Caminos de los Arribes”, que tendrá lugar el sábado 28 de marzo, a partir de las 11.00 horas.

Responsables de la asociación explicaron que la marcha se basa en una actividad senderista no competitiva, abierta a la participación de vecinos y visitantes, que recorrerá distintos caminos tradicionales del municipio en pleno Parque Natural de los Arribes del Duero, pasando por enclaves emblemáticos como la Ruta de los Molinos, la ermita de la Virgen del Castillo o el mirador de Las Barrancas.

La marcha también pretende generar el encuentro de los participantes y, por este motivo, la ruta se completará con otras actividades como el avistamiento de flora y fauna o la interpretación del paisaje y aves del cañón, de mano de los monitores de la Casa del Parque.

La actividad será clausurada con una comida popular en el frontón cubierto, a base de arroz a la zamorana, con la intención de favorecer la convivencia y que los participantes disfruten de un entorno único. Las inscripciones pueden realizarse en la web www.asociacionculturalfariza.es.

Las plazas son limitadas y el precio es de cinco euros para participar en la marcha y de 20 euros para las personas que asistan a la comida popular. Además, el excedente de la inscripción se dedicará íntegramente a la promoción y la conservación del entorno.