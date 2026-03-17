Se descontrola una quema programada en Muelas de los Caballeros y obliga a movilizar medios aéreos

Una quema programada realizada en el término municipal de Muelas de los Caballeros se ha descontrolado a primera hora de la tarde en el paraje de Llaguna, una zona situada entre las localidades de Muelas y Peque, lo que ha obligado a activar un importante dispositivo de extinción para evitar la propagación de las llamas.

Según las primeras informaciones, el fuego se inició durante la realización de una quema controlada, una práctica habitual para eliminar restos vegetales o reducir combustible forestal. Sin embargo, por causas que aún se están analizando, el fuego terminó escapando del perímetro previsto y comenzó a avanzar por la zona.

La rápida propagación de las llamas obligó a movilizar varias cuadrillas terrestres, que se desplazaron hasta el lugar para tratar de contener el incendio y evitar que alcanzara áreas de mayor masa forestal. Los efectivos trabajan sobre el terreno creando cortafuegos y enfriando los flancos del incendio para limitar su avance.

Amplio despliegue de medios de extinción

Ante la evolución del fuego, también se decidió activar medios aéreos para reforzar las labores de extinción. En concreto, varias avionetas y helicópteros se incorporaron al operativo, realizando descargas de agua sobre los puntos más activos del incendio.

La intervención desde el aire está siendo clave para frenar el avance de las llamas en una zona caracterizada por la presencia de vegetación y terrenos de difícil acceso para los equipos terrestres. Las aeronaves realizan continuas rotaciones para apoyar a las brigadas que trabajan en tierra.

Por el momento no se han facilitado datos oficiales sobre la superficie afectada ni sobre posibles daños materiales, aunque las labores de extinción continúan con intensidad para estabilizar el incendio lo antes posible.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación mientras los equipos desplazados en la zona continúan trabajando para controlar el fuego y evitar que pueda extenderse hacia otros puntos cercanos. Mientras tanto, se insiste en la importancia de extremar las precauciones en este tipo de quemas, incluso cuando se realizan de forma planificada, debido a las condiciones meteorológicas y al estado de la vegetación en esta época del año.