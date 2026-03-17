La Danza del Paloteo tabaresa reinicia su camino tras la era de Carlos Fresno

La villa de Tábara ha iniciado una nueva era de la ancestral Danza del Paloteo Tabaresa tras el fallecimiento del que, sin lugar a dudas, fue el alma mater de su recuperación y preservación, el maestro Carlos Fresno Gago, a través de la Escuela de Folclore "Tierra de Tábara" gestionada por la asociación La Folguera. Qué mejor manera de rendirle tributo que preservar y transmitir a las nuevas generaciones por parte de sus alumnos las enseñanzas del insigne folclorista.

La Plaza Mayor, gracias a la iniciativa de la asociación cultural Magius, que preside Bea Antón, se convirtió en el mágico punto de encuentro de los folcloristas de la Danza del Paloteo Tabaresa y de la Escuela de Folclore y Bailes Tradicionales Maragatos y Malvinas de Benavente, localidad en al que Carlos Fresno fue profesor en el instituto Los Sauces.

Para comenzar, unas sencillas, sentidas y emotivas palabras dirigidas al cielo que a buen seguro escuchó y agradeció su destinatario, para acto seguido rendirle tributo con lo que más le gustaba.

Allí estuvieron abriendo la muestra los más pequeños, a los que él enseñó el ritual de los duros palos de espino seco y a amar el folclore propio de su tierra, para mostrar y demostrar que las danzas guerreras seguirán presentes entre las nuevas generaciones de niños y niñas de Tábara para romper con sus ancestrales sonidos el silencio del entorno de la Sierra de la Culebra.

Carlos Fresno Gago.

La actuación de los danzantes, junto con El Birria enmascarado, volvía a demostrar, por si alguien aún lo dudaba, que la Danza del Paloteo tabaresa sigue viva y con fuerza, "plantando cara también a las adversidades propias de la vida y emocionando a los asientes que, pese a la fría inverniza, no quisieron perderse una cita con las raíces culturales de la villa, convertida en otra seña de identidad del pueblo serreño".

La memoria pervive y cada vez que los vecinos de la zona asisten a la Danza del Paloteo en las fiestas de la Virgen del Carmen, en las patronales de la Virgen de la Asunción, en el Corpus Christi o en la romería de San Mamés, "será imposible al mirar a quien pone la música no vislumbrar la imagen de Carlos con su flauta y su tamboril interpretando los lazos".

La Danza del Paloteo reinicia su camino tras la era de Carlos Fresno / Ch. S.

Tras la Danza del Paloteo tabaresa brillaban con luz propia los folcloristas de la Escuela de Folclore y Bailes Tradicionales Maragatos y Malvinas con una muestra muy variada y entretenida llena de ritmos, color y alegría compartida.

La vida continua en tiempos de Cuaresma y una vez pase la Semana Santa, Tábara y todos los tabareses y tabaresas volverán a aprovechar el Lunes de Pascua para irse de romería campestre y venerar también, con ramos y bollos maimones, folclore y danza del paloteo, y con Carlos Fresno Gago en el recuerdo; a San Blas y San Mamés en la ermita de la Sierra de la Culebra.