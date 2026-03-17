Estos siete municipios zamoranos recibirán financiación para recuperar las zonas afectadas por los incendios

En el marco de los incendios que arrasaron la provincia durante este verano, se ha aprobado la financiación de 14 proyectos que corresponden a la restauración de los daños en la vía pública e infraestructuras municipales.

Estos proyectos se repartirán en siete municipios: Ayoó de Vidriales, Ferreruela, Galende, Gallegos del Río, San Justo, Porto y Riofrío de Aliste, por un total de 575.033,38 €.

Los municipios a los que se han concedido las ayudas cumplen con los requisitos establecidos en el BOE, y fueron afectados por los incendios forestales de Molezuelas de la Carballeda, Gallegos del Río, Puercas, Castromil, Porto y Mahíde.