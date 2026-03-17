Alerta por un varón desaparecido en Limianos de Sanabria

Se trata de Ángel F. R., un vecino de 84 años de Limianos de Sanabria, en el municipio de Cobreros, que presenta deterioro cognitivo y vive con sus hijos.

El desaparecido lleva pantalón vaquero azul, jersey negro y botas de montaña. Es canoso, mide 1,60 cm y no tiene móvil, vehículo ni documentación. Se desconoce si lleva consigo su medicación.

Ángel tiene problemas cognitivos y problemas de movilidad, por lo que únicamente suele pasear por el pueblo. Sus hijos le dejaron en casa cuando se fueron a trabajar, a las 17.00 horas, y lo echaron en falta a la vuelta, sobre las 20.00 horas. Fue a las 0.10 horas cuando dieron alerta a la Guardia Civil.

En ese momento se coordinó desde Puebla de Sanabria un dispositivo de búsqueda y desde Zamora se enviaron a la zona varias patrullas de Seguridad Ciudadana y Equipo PEGASO, a las que se unirá la oficina móvil de atención a la Ciudadanía, y se pondrá a disposición del equipo de búsqueda un helicóptero del Servicio Aéreo dependientes de la Zona de Castilla y León y grupo Cinológico.