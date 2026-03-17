Alerta por un varón desaparecido en Limianos de Sanabria
El suceso se comunicó a las 00.10 horas de la madrugada de hoy, 17 de marzo
Se trata de Ángel F. R., un vecino de 84 años de Limianos de Sanabria, en el municipio de Cobreros, que presenta deterioro cognitivo y vive con sus hijos.
El desaparecido lleva pantalón vaquero azul, jersey negro y botas de montaña. Es canoso, mide 1,60 cm y no tiene móvil, vehículo ni documentación. Se desconoce si lleva consigo su medicación.
Ángel tiene problemas cognitivos y problemas de movilidad, por lo que únicamente suele pasear por el pueblo. Sus hijos le dejaron en casa cuando se fueron a trabajar, a las 17.00 horas, y lo echaron en falta a la vuelta, sobre las 20.00 horas. Fue a las 0.10 horas cuando dieron alerta a la Guardia Civil.
En ese momento se coordinó desde Puebla de Sanabria un dispositivo de búsqueda y desde Zamora se enviaron a la zona varias patrullas de Seguridad Ciudadana y Equipo PEGASO, a las que se unirá la oficina móvil de atención a la Ciudadanía, y se pondrá a disposición del equipo de búsqueda un helicóptero del Servicio Aéreo dependientes de la Zona de Castilla y León y grupo Cinológico.
- El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
- Una zamorana pierde su negocio tras pagar 'religiosamente': 'Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural
- Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid
- Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
- Susto en La Bóveda de Toro: Un camión cargado de arena se hunde al pasar por una bodega subterránea
- El resultado de las elecciones en Zamora, comarca a comarca
- Multas de hasta 3.000 euros por las acometidas fraudulentas a la red de agua en este pueblo de Aliste
- El lamento de los vecinos de Belver de los Montes: 'El autobús nos deja tirados a diez kilómetros