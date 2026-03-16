El resultado de las elecciones en Zamora, comarca a comarca
Aliste se mantiene en azul y el PSOE y VOX desaparece del mapa de Sayago en unos comicios en el que los grandes daminificados han sido las formaciones minoritarias
Ciudadanos y Unión del Pueblo Leonés pierden su electorado en Bretocino y Almaraz de Duero
El mapa provincial dibujado tras los comicios autonómicos se colorea de azul concediendo la victoria a un Partido Popular que ganó 3.918 votos frente a los 1.716 que los socialistas se dejaron con respecto a la cita electoral de hace cuatro años. Un auge al que se sumó VOX con 974 nuevos electores en el conjunto de la provincia, resultado pese al cual pierde fuelle en comarcas como Sayago y La Carballeda en favor de Tierra de Campos y Benavente y Los Valles.
El giro a la derecha sumado a la llamada al voto útil han calado en Sayago, con todos sus municipios concediendo la victoria al Partido Popular, y Aliste que repite el resultado cosechado ya en la convocatoria del 13 de febrero de 2022. Frente a ellos se sitúa un Partido Socialista se deja una treintena de municipios perdiendo fuerza en Sanabria-La Carballeda, Tábara, Campos-Pan-Lampreana y Tierra del Vino, si bien se mantiene con fuerza en La Guareña.
Con todo, el mapa pierde color con la desaparición de los dos únicos municipios que en 2022 apostaron por formaciones minoritarias (Unión del Pueblo Leonés y Zamora Sí) como son Morales del Rey y Almaraz de Duero en favor de populares y los socialistas, respectivamente.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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