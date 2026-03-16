Un incendio provoca daños materiales en una vivienda habitada de Trabazos

Los Bomberos del Parque de San Vitero han extinguido en la tarde de este lunes un incendio declarado en una vivienda habitada de la localidad de Trabazos. El fuego comenzó pasadas las 17.00 horas y hasta la vivienda, enclavada en la calle Martín, se trasladaron dos dotaciones del Parque de Bomberos, así como agentes de la Guardia Civil.

En el momento en el que se declaró el incendio, en el interior de la vivienda se encontraba su propietaria, una vecina de Trabazos, junto a dos nietos. Por fortuna, los tres pudieron desalojar la casa y no resultaron heridos.

Un bombero observa la vivienda en la que se ha registrado el incendio. / Cedida

El incendio ha provocado daños materiales en la vivienda y, por las elevadas temperaturas registradas en el interior, estallaron los cristales de las ventanas, por lo que la Guardia Civil estableció un cordón de seguridad en la calle, para evitar que ningún vecino resultara herido.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio, aunque las primeras hipótesis que se barajan apuntan a un cortocircuito.