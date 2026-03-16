La capa de honras mirandesa, la personalidad y carácter de los pueblos y las gentes del “Planalto Mirándés”

La capa de honras mirandesa, un ejemplo en esencia pura de la necesidad hecha virtud, se ha ganado por méritos propios el derecho a ser reconocida y considerada como la prenda ritual y ceremonial más histórica y emblemática de Portugal, mostrando y demostrando la personalidad y el carácter de los pueblos y gentes del Concelho de Miranda do Douro.

Mario Correia, mirandés de Sendim, historiador, etnógrafo y Medalla al Mérito Cultural de Portugal, quien más ha indagado en sus raíces, siendo sus palabras sentencias, ha llegado a expresar que “siempre ha sido y será castillo y fortaleza de una pertenencia cuyos orígenes ya se pierden en el tiempo pero siguen vivos en nuestra memoria colectiva” argumentando con toda la razón sobre la Mirandesa y la Alistana que “sin duda pertenecen a una misma familia que en los últimos tiempos históricos ha sido un factor de fomento de la convivencia cultural y social”.

Gracias a los mirandeses que han logrado su salvaguarda a través de los siglos utilizándola en rituales institucionales y religiosos mirandeses, a la Cámara Municipal de Miranda do Douro y a los profundos estudios de Mario Correia, hoy la capa de honras mirandesa y su “proceso de elaboración” está inscrita desde el día 15 de noviembre de 2022 en la Lista del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural de Portugal.

Exaltación de la capa parda mirandesa en Miranda do Douro. / Chany Sebastián

No se trata de una costumbre pasajera actual, que ya allá por el siglo XIX, un mirandés, el señor Francisco Domíngues, un ya muy lejano día 13 de enero de 1828, rubricaba ante notario que dejaba “a su mujer Ana, la capa de honor y el capote por el trabajo”. La grandeza del histórico hecho nos demuestra que la capa de honras mirandesa “podía o debía transmitirse en testamento”.

Una prenda digna de testamentos: el 13 de abril de 1928, Francisco Domingues dejaba ante notario su Capa de Honor a su mujer Ana

Como la capa parda alistana de honras y respeto tuvo a su referente en Juan Gallego Baz, el “sastre de Bercianos”, la capa de honras mirandesa lo tuvo en Aureliano Cristal Ribeiro el “sastre de Constantim”, ambos grandes embajadores de las prendas de los paños pardos en los inicios del Día de la Comarca de Aliste Tábara y Alba desde 1989 hasta su fallecimiento.

Aureliano Cristal Ribeiro nacido el 13 de marzo de 1937 y fallecido el 11 de junio de 2020 dejó un legado cultural y etnográfico digno de elogio en sus más diversas vertientes, la música, la etnografía, los rituales del solsticio de invierno y como artesano de las capas de honras mirandesas, pues de sus manos salieron muchas de las que hoy se lucen a ambos lados de la Raya.

No en vano es considerado por expertos como Mario Correia como “un verdadero monumento de la cultura tradicional mirandesa, un guardián de las tradiciones de su tierra natal, Constantim, con infinita paciencia y memorable entusiasmo”.

Junto a él, el señor Aureliano, digno es recordar también en Constantim en su familia Cristal a Antonio y Virgilio. Otros ilustres fueron Clemente Días en Duas Iglesias, José Antonio Valentim en Freixiosa, Evaristo Días y Mateus Días en Genísio, y Alipio Manuel Celestino Días, Benjamim Lucas y Domingos Meirinhos en Póvoa.

Incluido oficialmente su “Proceso de Elaboración” en Lista del Inventario Nacional del Patrimonio Cultural de Portugal

Como ha sucedido en España en Portugal también la elaboración de capas de honras era cosa de hombres y como sucede en Aliste también en la Tierra de Miranda han sido ahora las mujeres quienes han tomado el relevo generacional de la mano de artesanas como Leopoldina Nobre, María Susana Castro, Sandra Castro Nobre y Palmira Flaçao, todas ellas de Sendim.

En Portugal la lana utilizada para elaborar los paños pardos era la producida por la raza autóctona de pura sangre “Gallega Mirandesa” en su variedad negra, pariente de la alistana “Castellana Negra” declarada en Peligro de Extinción por la Unión Europea.