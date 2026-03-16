Los bomberos del Parque Zona Norte sofocan un incendio de vegetación en Paramio

Efectivos del Parque Zona Norte del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora intervinieron este lunes en un incendio de vegetación declarado en las proximidades de la localidad de Paramio.

El aviso se recibió a las 17:52 horas a través del Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2, que alertó de un fuego originado en una zona de vegetación cercana al Centro de Turismo Rural Aguallevada. Tras recibir la notificación, una dotación de bomberos del Parque Zona Norte, con base en Rionegro del Puente, se desplazó hasta el lugar para hacerse cargo de la situación. A su llegada, los efectivos comprobaron que el incendio afectaba a vegetación próxima al establecimiento turístico, por lo que procedieron a iniciar de inmediato las labores de extinción con el objetivo de evitar que las llamas se extendieran a una superficie mayor o pudieran suponer un riesgo para instalaciones cercanas.

En el operativo participaron también medios del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. En concreto, se desplazó hasta el lugar una autobomba forestal junto a una cuadrilla terrestre especializada en la extinción de incendios en el medio natural. La coordinación entre los distintos equipos permitió actuar con rapidez y eficacia para controlar el fuego.

Durante la intervención, los equipos trabajaron de forma conjunta para contener el avance de las llamas, asegurar el perímetro afectado y evitar posibles rebrotes que pudieran reactivar el incendio. Las tareas se centraron en la extinción directa del foco principal, así como en la vigilancia de los alrededores para descartar que el fuego se hubiera propagado a otras zonas de vegetación. Además de los medios de extinción, en el lugar también estuvieron presentes agentes de la Guardia Civil, que colaboraron en la gestión del operativo y en las labores de control de la zona mientras se desarrollaban los trabajos de los equipos de emergencia.

Gracias a la rápida actuación de los efectivos desplazados y a la coordinación entre los distintos servicios implicados, el incendio pudo ser sofocado en un corto espacio de tiempo. Según la información facilitada tras la intervención, el fuego no provocó daños personales ni fue necesario realizar evacuaciones en las inmediaciones. Una vez controlado el incendio, los equipos realizaron labores de revisión y aseguramiento del terreno afectado para evitar que pudiera producirse una reactivación del fuego. Tras comprobar que la zona quedaba completamente extinguida y sin riesgo, los efectivos procedieron a recoger el material utilizado durante la intervención y abandonar la zona.