Un camión cisterna sale de la vía de una cisterna entre Gema y Jambrina

Efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora intervinieron tras la salida de vía de un camión cisterna registrada entre las localidades de Gema y Jambrina. El suceso obligó a activar el protocolo específico para incidentes con vehículos que transportan materias peligrosas, con el objetivo de garantizar la seguridad en la zona y evitar posibles riesgos derivados del accidente.

El aviso fue recibido a las 14:42 horas por el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2, que activó de inmediato el operativo correspondiente al tratarse de un vehículo cisterna dedicado al transporte de sustancias potencialmente peligrosas. Tras la alerta, se procedió a movilizar a los bomberos del Parque Zona Centro del Consorcio Provincial.

Los efectivos desplazados pertenecen al parque con base en el Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora, situado en la capital provincial, desde donde partió la dotación encargada de atender la emergencia. Una vez en el lugar del accidente, los bomberos procedieron a evaluar la situación para determinar el estado del vehículo y comprobar si se había producido algún tipo de fuga o derrame del producto transportado.

El camión cisterna había sufrido una salida de la vía por causas que no han trascendido en un primer momento. Tras la inspección inicial, los equipos de emergencia confirmaron que el conductor del vehículo se encontraba en buen estado y no presentaba lesiones como consecuencia del incidente. Asimismo, las primeras comprobaciones permitieron verificar que no se había producido ningún derrame de la materia transportada, lo que evitó que la situación se agravara o que fuera necesario activar medidas adicionales de seguridad.

A pesar de que no se detectaron fugas ni riesgos inmediatos para el entorno, los bomberos permanecieron en el lugar durante el tiempo necesario para garantizar que las tareas de retirada del vehículo se desarrollaran con total seguridad. Durante este periodo, los efectivos supervisaron las operaciones destinadas a estabilizar la cisterna y a facilitar su posterior retirada de la calzada.

El operativo se mantuvo activo hasta que el vehículo accidentado y la carga transportada pudieron ser retirados de forma segura. Una vez finalizadas estas labores y descartado cualquier riesgo para la zona, los efectivos dieron por concluida la intervención y regresaron a su base.

En este caso, la rápida actuación de los servicios de emergencia y la ausencia de daños personales o de vertidos permitieron resolver la situación sin mayores complicaciones. El incidente se saldó finalmente sin consecuencias para el conductor ni para el entorno, gracias al control del operativo y a la intervención preventiva de los bomberos del Consorcio Provincial.