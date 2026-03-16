Sucesos
Blanco analizará los robos en viviendas de varios municipios con sus alcaldes
El subdelegado del Gobierno anuncia la convocatoria de una reunión para abordar un "tema preocupante" por la avanzada edad de muchos vecinos
Ante los robos perpetrados en los últimos meses en viviendas de diversas localidades del medio rural zamorano, la Subdelegación del Gobierno tiene previsto convocar a sus alcaldes a una reunión, en la que ambas partes analizarán un "problema", que ha generado preocupación entre autoridades y vecinos.
Así lo anunció ayer el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, quien precisó que en el encuentro, en el que también participarán responsables de la Guardia Civil, se estudiarán "qué posibilidades tenemos tanto a nivel de prevención como del esclarecimiento de los hechos delictivos".
Precisó Blanco que, desde el punto de vista de la prevención "se están haciendo bien las cosas", aunque también reconoció que, en ocasiones, "es muy difícil" evitar los robos en pueblos. Además, no dudó al afirmar que los hurtos en casas del medio rural "es un tema preocupante", en especial porque en los pueblos residen muchas personas de edad avanzada y porque generan inseguridad en la población.
Por otra parte, reconoció que en el último fin de semana no se han denunciado robos en casas de pueblos de la provincia, aunque sí se han registrado dos en chalets de la capital zamorana, al margen de un intento.
En principio, la hipótesis que cobra fuerza en el marco de la investigación es que los últimos robos registrados en pueblos como Morales del Vino, Moraleja del Vino o Montamarta hayan sido cometidos por bandas itinerantes, cuyos integrantes suelen actuar en horario de tarde y aprovechando la ausencia temporal de los propietarios de las viviendas para acceder a su interior.
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