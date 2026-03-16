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La AECC renueva su delegación en Puebla de Sanabria y la Carballeda

La entidad ampliará la oferta de servicios incorporando asesoramiento en nutrición, fisioterapia, charlas de orientación social y rutas saludables

Presentación de Mercedes Martino y Trinidad Gelado como nuevas delegadas de la Asociación Española contra el Cáncer en Puebla y la Carballeda.

Presentación de Mercedes Martino y Trinidad Gelado como nuevas delegadas de la Asociación Española contra el Cáncer en Puebla y la Carballeda. / AECC

E. V.

Puebla de Sanabria

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora ha presentado oficialmente a las nuevas delegadas de Puebla de Sanabria y la Carballeda. Mercedes Martino Martínez y Trinidad Gelado Renilla han sido recientemente nombradas por el Consejo Provincial de la entidad en una decisión que busca reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la atención y el acompañamiento a las personas con cáncer y a sus familias en la comarca.

En esta nueva etapa, la AECC se ha marcado como objetivos ampliar la oferta de servicios, incorporando nuevas iniciativas orientadas al bienestar y la calidad de vida de pacientes y familiares, como asesoramiento en nutrición, fisioterapia, talleres grupales, charlas de orientación social, rutas saludables, etc.

Unas propuestas que se sumarán a las que ya se venían prestando en la zona, entre ellos la atención psicológica y la atención social, que permite gestionar ayudas para alojamiento y desplazamiento cuando los pacientes deben trasladarse para recibir tratamiento.

Con estas acciones, la Asociación Española Contra el Cáncer continúa reforzando su presencia en el territorio y su objetivo de estar al lado de las personas con cáncer durante todo el proceso de la enfermedad, ofreciendo apoyo integral y cercano.

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La Asociación continuará prestando la atención a la población en en el despacho ubicado en el CEPA, en la calle del Convento s/n de Puebla, desde donde se continuará desarrollando la actividad y coordinando los diferentes servicios, así como a través del teléfono gratuito 900 100 036.

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