La Raya conmemora los 30 años de vida de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste"

La Raya de España y Portugal conmemora hoy, 15 de marzo, los 30 años de la creación y puesta en marcha de la mancomunidad de servicios "Tierras de Aliste", una entidad que, cumpliendo fielmente su principal objetivo, la recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos; ha contribuido a la limpieza, decoro y salubridad de los pueblos, salvando su ecosistema rico en biodiversidad de fauna y flora y mejorando la calidad de vida de los residentes en su medio rural.

Samir de los Caños fue el pueblo, más concretamente su Ayuntamiento, donde en la noche del 26 de febrero de 1996 se tomaba la primera toma de contacto y se plantaba la semilla que luego daría sus frutos. La reunión informativa convocada en su propio pueblo por el entonces diputado provincial, Miguel Pérez Viguera, lograba el consenso de tirar para adelante entre los alcaldes.

La llegada del progreso estaba generando bondades, pero a la vez un gran y grave problema con los vertederos incontrolados que estaban convirtiendo en basureros circunstanciales ríos, montes y cunetas de carreteras, donde terminaban plásticos, botes y botellas de cristal, poniendo en un grave peligro a unos pueblos alistanos hasta entonces de pintorescos y paradisíacos paisajes.

Día 15 de marzo de 1996. Esa fue la histórica fecha en que la Casa Consistorial de Alcañices acogía la asamblea general constituyente, formando la mesa de edad el veterano alcalde de Samir de los Caños, Miguel Pérez con 74 años, y el más joven, Jesús Martín, de 32 años, natural de Villarino tras la Sierra pero, casado en Ribas, concejal del Ayuntamiento de Viñas.

Los alcaldes y concejales presentes acordaron por unanimidad elegir la primera junta directiva, que estuvo presidida por el ganadero y entonces alcalde de Alcañices y ya presidente de Adata, Tomás Carrión.

Como vicepresidente era elegido Juan Garrido, alcalde de San Vicente de la Cabeza y empleado de Iberdrola en el Salto de Ricobayo. Miguel Pérez ocupaba el cargo de tesorero y, como vocales, fueron nombrados Jesús Prieto, de Rabanales; Clemente Gago, de Rábano; Gregorio Pérez, de Mahíde y José Luis Estévez, de Figueruela de Arriba. Todos ellos ya fallecidos, a excepción de Juan Garrido.

Reunión de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste" en la actualidad. / Ch. S.

Otros de los fundadores fueron los alcaldes Basilio Pérez de Viñas, María Concepción Fernández, de Gallegos del Río, y Domingo Lobo, de Fonfría.

Atrás quedan para el recuerdo, con el tiempo y los servicios prestados como testigos, años de trabajo y sacrificio, de ardua labor, siempre en busca del progreso y del desarrollo, por un equipo humano por el que han pasado numerosos alcaldes y concejales, de todos los colores, donde siempre, a la hora de tomar las decisiones, primó el bien común para Aliste y para los alistanos.

Alma, corazón y vida desde el primer día hasta hoy, -inmensa y acertada su labor, profesional y humana- ha sido el secretario e interventor, Ignacio San de la Hoya, compartiendo sus quehaceres entre la mancomunidad "Tierras de Aliste" y los ayuntamientos de San Vicente de la Cabeza y Rabanales.

¿Quién integra hoy la asamblea general de la mancomunidad?

La asamblea general de la mancomunidad de servicios "Tierras de Aliste" está constituida actualmente por Jesús María Lorenzo (Alcañices), Sergio López (Fonfría), Lucía Codesal (Figueruela), Laurentino Peláez (Mahíde), Pascual Blanco (Gallegos del Río), Francisco Boyano (Rábano), Rafael Caballero (San Vitero), José Fernández (San Vicente), Domingo Miguel (Samir), José Manuel Rial (Trabazos) y Bernardo Casado (Viñas).

Pueblos que componen la mancomunidad

"Tierras de Aliste" está integrada por doce municipios y 62 pueblos: Alcañices (Alcorcillo, Santa Ana y Vivinera), Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Moldones, Riomanzanas, Flechas, Villarino de Manzanas y Gallegos del Campo), Fonfría (Bermillo, Fornillos, Arcillera, Ceadea, Moveros, Castro y Brandilanes), Gallegos del Río (Valer, Domez, Flores, Tolilla, Lober,y Puercas), Mahíde (San Pedro de las Herrerías, Boya, Pobladura y La Torre), Rabanales (Fradellos, Matellanes, Ufones, Mellanes y Grisuela), Rábano (Sejas, Tola y San Mamed), Samir de los Caños, San Vitero (Villarino de Cebal, San Cristóbal, San Juan y El Poyo), San Vicente de la Cabeza (Bercianos, Campogrande y Palazuelo), Trabazos (San Martín del Pedroso, Nuez, Latedo y Villarino tras la Sierra) y Viñas (Vega de Nuez, Ribas y San Blas).

Durante sus primeros 30 años de vida la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste" ha contado con cinco presidentes: Tomas Carrión Carrión (Alcañices) y Jesús Prieto Moral (Rabanales) ambos ya fallecidos; Carlos Pérez Domínguez (Figueruela de Arriba), Javier Faúndez Domínguez (Trabazos) y Jesús Maria Lorenzo Más (Alcañices).

Uno de los fundadores, Juan Garrido Ferrero, exalcalde de San Vicente, recuerda con orgullo aquellos tiempos ya lejanos: "Teníamos un problema con las basuras y los vertederos incontrolados, por lo cual asumimos que la logística y los costes del servicio de recogida y reciclado solo podíamos asumirlo compartiendo infraestructuras y gastos y, no sin trabajo, la cosa nos salió bien".