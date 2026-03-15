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Una persona desalojada por el incendio en una vivienda en Almeida de Sayago

Intervención de la Guardia Civil de la patrulla de Bermillo de Sayago

Un agente de la Guardia Civil sofoca el incendio el Almeida de Sayago.

Un agente de la Guardia Civil sofoca el incendio el Almeida de Sayago. / Cedida

F. E.

La Guardia Civil ha desalojado a una vecina de la localidad zamorana de Almeida de Sayago por un incendio causado en el interior de su vivienda, no teniendo que lamentar ningún daño físico durante el suceso.

La patrulla del puesto de Bermillo de Sayago, que estaba realizando servicio de orden público en las elecciones a las Cortes de Castilla y León, observó la columna de humo y sofocó el incendio hasta la llegada de los bomberos de la Diputación de Zamora.

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Un agente de la Guardia Civil y un bombero de la Diputación de Zamora sofocan el incendio en una vivienda en Almeida de Sayago.

Un agente de la Guardia Civil y un bombero de la Diputación de Zamora sofocan el incendio en una vivienda en Almeida de Sayago. / Cedida

El fuego comenzó en una edificación anexa y el humo fue ascendiendo hasta llenar el sobrado de la vivienda de humo, poniendo en peligro la integridad física de la habitante de esta casa de Almeida de Sayago.

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