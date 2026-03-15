Parcheo para la carretera de Molezuelas: los vecinos exigen una reparación integral
El equipo de mantenimiento realiza un "parcheo" en la vía que conecta La Carballeda con León
El bacheo de la carretera ZA-111 de Rionegro del Puente al límite de la provincia de León es un "parcheo" al problema estructural de la carretera autonómica que comunica la comarca zamorana de La Carballeda con La Bañeza en León.
El equipo de mantenimiento realizaba las tareas de bacheo esta semana, aunque vecinos y usuarios de la vía reclaman el arreglo integral de la carretera que no se soluciona con los trabajos ejecutados.
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