Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora CF - CD ArenteiroSemana Santa Zamora: Banzo de Honor 2026Alteisa Drumfest: Festival de bateristas en ZamoraAgresión a candidato Podemos Castilla y LeónMapa interactivo Zamora ruralElecciones en Castilla y LeónResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Parcheo para la carretera de Molezuelas: los vecinos exigen una reparación integral

El equipo de mantenimiento realiza un "parcheo" en la vía que conecta La Carballeda con León

Un operario señaliza el tramo en el que se ha ejecutado el bacheo | A. S.

Un operario señaliza el tramo en el que se ha ejecutado el bacheo | A. S.

Araceli Saavedra

El bacheo de la carretera ZA-111 de Rionegro del Puente al límite de la provincia de León es un "parcheo" al problema estructural de la carretera autonómica que comunica la comarca zamorana de La Carballeda con La Bañeza en León.

El equipo de mantenimiento realizaba las tareas de bacheo esta semana, aunque vecinos y usuarios de la vía reclaman el arreglo integral de la carretera que no se soluciona con los trabajos ejecutados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
  2. Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid
  3. Una zamorana pierde su negocio tras pagar "religiosamente": "Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural"
  4. Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
  5. Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
  6. Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
  7. Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega
  8. Alcañices cede parte de la Estación de Autobuses a Medio Ambiente

La Raya conmemora los 30 años de vida de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste"

Villaralbo modela su Pasión en plastilina

162.155 electores zamoranos escogen a sus representantes en las Cortes de Castilla y León

Luz verde al Estudio Técnico de la concentración parcelaria de Villardeciervos

Parcheo para la carretera de Molezuelas: los vecinos exigen una reparación integral

Denuncian ante el Seprona trabajos en la parcela del proyecto de biogás de El Cubo que se vinculan a un muestreo del terreno

Denuncian ante el Seprona trabajos en la parcela del proyecto de biogás de El Cubo que se vinculan a un muestreo del terreno

Sayago reivindica que la sanidad pública "no es un capricho, es una necesidad"

Sayago reivindica que la sanidad pública "no es un capricho, es una necesidad"

Tábara apoya la continuidad de la residencia de Los Tres Árboles: "Siempre nos tendréis a vuestro lado"

Tracking Pixel Contents