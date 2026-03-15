Mujeres y jóvenes presidiendo las mesas y los jubilados votando: la tónica general electoral en tierras alistanas

La comarca de Aliste vivió, tras un atípico sábado de fría inverniza, un caluroso y primaveral domingo con una animada jornada electoral marcada por una masiva presencia de jóvenes, muy en especial mujeres integrando las mesas electorales, y una abrumadora mayoría de votantes de la tercera edad en una situación originada por el éxodo rural de las nuevas generaciones y el regreso tras terminar su vida laboral de los que un día tuvieron que partir para ganarse la vida.

Los jóvenes alistanos y alistanas siguen emigrando al llegar la adolescencia y tras labrar su futuro en universidades como la de Salamanca, País Vasco, Santander, Madrid, Navarra, Valladolid o Santiago de Compostela, ya como médicos, maestros, ingenieros, arquitectos o veterinarios, continúan empadronados en sus municipios mientras arranca su vida laboral por desgracia lejos de su tierra. Con carrera y estudios, ellos han sido los principales elegidos para integrar las mesas electorales.

Pleno en el municipio fronterizo de Trabazos donde la mesa electoral estuvo integrada en su totalidad por mujeres con Marta Méndez Bermúdez como presidenta, arropándole como vocales Alba Morán Vaquero y Marga Román Mezquita. Entre los votantes, el alcalde y presidente de la Diputación de Zamora Javier Faúndez Domínguez.

La llegada de inmigrantes, tanto españoles como de otros países de Europa y América, se ha dejado notar en municipios como el de Fonfría donde por primera vez han formado parte activa como parte de la mesa y como votantes los miembros de la comunidad autosostenible de contemplación, meditación, estudio y yoga en un entorno natural “Advaitavidya Kailas Ashram” ubicada en “La Casona” de Brandilanes. Una mujer, la hinduista Irene presidía la mesa electoral y otros como Ramadasa ejercían felices su derecho al voto en su nueva tierra de acogida.

Es Aliste tierra de centenarios que tras nacer durante el reinado de Alfonso XIII y vivir durante Segunda República, las dictaduras de Primo de Rivera y de Francisco Franco, y las monarquías de Juan Carlos I y Felipe V: el hombre y la mujer más longevos de la comarca, se acercaron a pie y orgullosos a votar presencialmente en sus colegios electorales.

El señor Andrés Vaquero Lorenzo, el “abuelo de Aliste”, nacido el día 8 de diciembre de 1921, que fue de niño pastor por la Sierra de la Culebra y de mayor emigrante en Alemania, fue a sus 104 años una de las personas más longevas de España que se atrevió acudir a votar presencialmente en su municipio de Mahide de Aliste: “Siempre me ha gustado cumplir con mis derechos y deberes”.

La señora Margarita Calvo Ballesteros, nacida en Ufones el 23 de febrero de 1924, la “abuela de Aliste”, que en su juventud regentó la “Taberna de los Pichetas” y fue emigrante en Alemania y Asturias, con sus 102 años recién cumplidos, no dudo en salir de casa acompañada de su hija Marga para depositar su voto en la mesa electoral de Rabanales: “Hemos tenido suerte con un día que parece de verano y me siento orgullosa de poder votar”.

El amor no sabe de fronteras y los matrimonios entre contrayentes de diferentes pueblos, traía curiosidades como que dos primos carnales formaran parte de mesas electorales el mismo día en diferentes municipios. En Trabazos era vocal Alba Morán Vaquero, nieta del histórico curandero Rafael Morán e hija de su hijo Rafa, casado con Luisa, de la “familia Vaquero” de Gallegos del Río, pueblo donde presidía la mesa su primo Luis Javier Gago Vaquero el hijo de Carmen.

Los curas saturados de trabajo por las misas dominicales en estos tiempos de Cuaresma optaron por el voto por correo

Vive Aliste unos tiempos complicados en Correos con solamente cinco carteros para 79 pueblos. Josefa Manzanas Cerezal de San Juan del Rebollar, Genoveva Rodríguez de Matellanes, Pilar López Lorenzo de Sarracín, Maider de Vegalatrave y Tino de Santa Ana cumplieron con su deber como profesionales llevando el voto por correo y votando como buenos ciudadanos alistanos.

Nandy Turiel Gallego, licenciado en Químicas por la Universidad de Salamanca y uno de los empresarios más conocidos y queridos de “La Raya” dejó un día de lado sus quehaceres empresariales para presidir la mesa de Alcañices que es la que cuenta con más electores en los 31 municipios y 102 pueblos de Aliste, Tábara y Alba.

Los más jóvenes no quisieron perderse la cita con las urnas, muchos votando por primera vez como Abel González Manzanas, de Grisuela, que con sus 18 años se estrenó como votante siendo el elector más joven que acudió a las urnas en Rabanales. La villa de Tábara contó con la particularidad de ser una de las pocas mesas integrada solo por varones.

Los alistanos, tabareses y albarinos cumplieron con una jornada electoral sin incidencias donde el único candidato de la tierra, Santiago Moral Matellán, votaba en Rabanales. Magnífica y digna de elogio labor los miembros de mesas, Guardia Civil, Policía Nacional, conductores del transporte y autoridades prestos para ayudar y solventar cualquier incidencia o problema.