Luz verde al Estudio Técnico de la concentración parcelaria de Villardeciervos

El Estudio Técnico previo de concentración parcelaria de Villardeciervos está en fase de consulta pública y alegaciones hasta el 19 de marzo. Es el primer documento de trabajo elaborado por la Junta de Trabajo que comprende una zona de concentración de 4.654 hectáreas de 781 propietarios.

La zona a concentrar comprende por el norte los límites catastrales del término municipal en su anejo de Manzanal de Abajo, parcialmente anegado por el embalse de Valparaíso, y el límite con Val de Santa María, anejo de Otero de Bodas.

Por el este, el mismo anejo de Val de Santa María; los anejos de Villanueva de Valrojo y Ferreras de Arriba del municipio de Ferreras. Por el sur, comprende el límite con Cabañas de Aliste, municipio de Riofrío de Aliste; La Torre de Aliste y Pobladura de Aliste, anejos del municipio de Mahíde. Por el oeste limita el área de concentración con Boya, anejo de Mahíde, y Cional que es anejo de Villardeciervos.

La superficie incluida es de 4.654 hectáreas, el 87,69%, del total del término de 5.307, con una superficie excluida de 653 hectáreas. La superficie de monte de Utilidad Pública, 1.225 hectáreas, representa el 64,61%. El número de parcelas rústicas es de 5.494 y se excluyen 578. De los 781 propietarios catastrales es posible que aumente por disolución de alguna de las copropiedades.

La superficie media actual por propietario es de 5,9 hectáreas y la superficie media de parcela es de 0.95 hectáreas. Estas cifras reflejan, como recoge el estudio previo, el alto grado de fragmentación de las explotaciones y la escasa dimensión de las parcelas. El regadío existente en la zona es residual, tratándose de pequeños huertos para el abastecimiento familiar y pequeñas praderas en los márgenes de los arroyos, aunque siempre son superficies pequeñas tienen especial aprecio para sus propietarios y que serán objeto de especial consideración.

Dentro de la superficie a concentrar figuran como bienes de dominio público, los bienes de Dominio público Hidráulico, Bienes Comunales y Carreteras. Los comunales serán objeto de concentración en aquellas zonas donde esté incluida el área de actuación. La titularidad se conservará en zonas de marcada importancia como lagunas, abrevaderos, praderas, terrenos forestales, municipales, etc.

Los usos del suelo son principalmente de pasto arbustivo, 1.879 hectáreas, el 35,41% de la superficie y forestal con 1.716 hectáreas, el 32,33 %. Pastizal y pasto arbolado suponen 586 hectáreas (11,05%) y 635 (11,98 %) respectivamente. Las tierras arables son el 2,8% unas 148 hectáreas y la zona urbana, casi 54 hectáreas, poco más del 1%. Otros usos son de frutales, viñedo, viñedo con frutales, matorral, etc.