Las elecciones autonómicas de Castilla y León, las que menos voto moviliza en la comarca de Sanabria

Los municipios de Pedralba de la Pradería, San Justo, Rosinos de la Requejada, Hermisende y Pías afrontaban la jornada electoral con el precedente de ser los distritos electorales de mayor tasa de abstención en los comicios de 2022. La jornada electoral se desarrolló con normalidad sin contratiempos para constituir mesas en todos los municipios dependientes de la Junta Electoral de Puebla de Sanabria.

En Pedralba de la Pradería las expectativas eran poco esperanzadoras a las 8 de la mañana cuando se formaba la mesa “si llevamos al 50% será mucho” reconocía uno de los concejales del municipio. “Si se tienen que desplazar desde otros pueblos para venir a votar, gente mayor y que el autocar los recoge antes de las nueve, ya seguro que no vienen”. La abstención en 2022 fue del 58,2 % del electorado.

Y por propuestas que no sea “sería más fácil meter la mesa electoral en el autobús, ir un rato a cada pueblo y seguro que votaban más”. Y lo más comentado “son autonómicas, si fueran municipales seguro que venían más”. Al alcalde Francisco Guerra le preguntaban días antes “¿hay que ir a votar al alcalde? No. Pues no vengo”. Esa era la respuesta. Encontrar presidente y vocales para la mesa “nos ha costado” reconoce el administrativo municipal. En la fachada del Ayuntamiento cuelga la pancarta reivindicativa de las paradas de tren. No podía faltar en la jornada electora.

Daniel Álvarez Martínez ha pasado cuatro veces por la mesa electoral de Hermisende, 2 de vocal, una de presidente y otra que renunció por exámenes. Para uno de los vocales es la primera esa. Daniel reconoce que “la tarde es eterna”. El primer votante llega a las 9:20 de la mañana. Es precisamente uno de los suplentes que ha esperado a votar y quedar libre. Es del anejo de La Tejera aunque vive en Puebla. Hermisende se enfrentaba a un 51,7% de abstención en las anteriores. El alcalde Jesús González.

El primer elector en la mesa única del Ayuntamiento de Pías aparece a 10:13 de la mañana. Los únicos votos seguros son “cinco de correos y tres de la mesa”. El censo electoral es de 86 votantes pero “el 50% de los votantes no vienen”. El censo de población mayor pesa sobre los escasos jóvenes del municipio. La abstención de 2022 fue el 50%. El presidente, Jónatan Ramírez Alonso está en la mesa por quinta vez. José García Rodríguez y José María Cortes Ramírez tienen más suerte.

Una de las personas presente en la sala de votación de Pías, sin electores presentes, se explaya: “El no votar es darle ventaja al que está. Votar siempre se debería votar. Si la gente votase creo que aquí votaría contra el PP por la gestión que se ha hecho de los incendios”. “No solo por la Junta de Castilla y León sino también desde la Xunta de Galicia. La gestión fue nefasta. Es mejor tener seis helicópteros dando vueltas en los incendios que tener cuadrillas todo el año desbrozando los perímetros de los pueblos”. Y el tren también escuece “nos van a cerrar la vía convencional desde Padornelo a Galicia durante tres años, 2027 a 2030”.

El representante de la Administración está pendiente de contabilizar algunos votos más en la mesa de Pías para el primer avance de datos de las 11:30 de la mañana.

Poco antes de las 12 vota en Puebla la única candidata sanabresa en las listas, Maite Romero Mato, por Ahora Decide España Vaciada. Felicita a la mesa “por el trabajazo que hacéis”. Animaba a votar y la abstención “es una tristeza porque significa que la gente no defiende sus propios derechos. Sanabria y Carballeda ahora misma en la situación que estamos de incomunicación de las Administraciones, la nacional y la autonómica, tienen que votar todos. Que voten a quien quiera que es su derecho, pero que voten y manifiesten en qué situación estamos y que reclamamos. Somos pocos pero tenemos los mismos derechos que los demás. Hay que votar para decir que estamos aquí y somos ciudadanos españoles como los demás y tenemos los mismos derechos”.

Antes del segundo avance de participación, de los 303 electores de la mesa de El Puente de Sanabria, ya se contabilizan 55. Con tranquilidad presidente y vocales miran por la ventana, esperando. En uno de esos vistazos vieron a una persona en silla de ruedas con dificultad para acceder por la rampa del consultorio médico. Presidente y vocal salieron a empujar la silla. Padre e hijo están en la mesa José Luis Gordo Segovia y Rodrigo Gordo Sanz, además de Raúl Ferrero Martín.

San Justo cosechaba buenos datos antes de comer “48 de 185 votantes y gente joven que en las otras ni aparecieron” además de contar con los 10 votantes que vinieron en el último autocar desde San Ciprián de Sanabria, a las 11 de la mañana. “Ahora sí tenemos gente joven de 18 a 20 años” reconoce la alcaldesa, Montserrat Sastres. Y gente que se ha asentado en el municipio. Alina Muresan preside la mesa junto con Andrés Carrasco y Álvaro Tábara “novatos” porque son sus primera elecciones como integrantes de mesa electoral. La abstención en las autonómicas anteriores fue del 53,2%.

Las votaciones también van con calma en el municipio de Rosinos de la Requejada donde el censo es de 273 votantes y antes de las dos de la tarde solo han votado 28 personas. La abstención a remontar es del 52,7%. Aunque lo que no remonta es el censo, de más de 300 votantes en las anteriores se ha descendido en más de 30 electores. “Hace 40 años éramos 800 votantes y había dos mesas, la de Rosinos y la de Carbajalinos”. Una de las cosas que llama la atención a la mesa es que ha habido personas que afirman estar residiendo y empadronadas desde hace más de año u año y pico y no figuran en el censo de votantes.

En Palacios de Sanabria es un tercio de los votantes los que ha pasado por las urnas a lo largo de la mañana, 66 de 189 votantes. El ritmo ha sido entretenido para los integrantes de la mesa. Si alguien ya es veterano en la mesa es Nazario Rodríguez Lorenzo que ha formado parte de las mesas electorales “siete veces”. Es la hora de la comida y un vocal ha salido y el otro Juan Miguel Vime Hidalgo se mantiene en la mesa. En Palacios, la mayor afluencia es siempre para “municipales y nacionales”. En las autonómicas, la participación generalmente oscila entre el 50 y el 60%.