Crecen un 50% los accidentes provocados por animales en la última década en Zamora

Los accidentes provocados por animales en las carreteras de Zamora han crecido un 50,3% en la última década y en el año 2024 la Dirección General de Tráfico ha registrado 1.344 siniestros de este tipo. El informe de la DGT señala también que casi el 11% de accidentes en los que la fauna ha estado implicada en Castilla y León han tenido lugar en la provincia zamorana.

En cuanto a las cifras en la comunidad, el número de accidentes provocados por animales en las carreteras casi se ha duplicado en la última década, al pasar de los 6.622 siniestros contabilizados en el año 2015 a los 12.292 del 2024. Además, las vías de la comunidad concentran el 34% del total de los siniestros de este tipo que se registran en España, es decir, uno de cada tres.

Por provincias, Zamora fue la cuarta que sumó más accidentes provocados por animales en el año 2024, por detrás de Burgos con 2.350, León (2.179) y Soria (1.475). Castilla y León es la comunidad que más sucesos de este tipo registra, seguida de lejos por Galicia con 5.523 siniestros (15,9% del total), Castilla-La Mancha, con 4.087 (11,3%) y Aragón, donde se contabilizaron 3.328 (9,2%).

Uno de los últimos accidentes por fauna salvaje en Zamora. En este caso, en Faramontanos de la Sierra. / A. S.

Para el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, detrás del incremento de este tipo de accidentes "está la pasividad de las administraciones, ya que existen medidas que podrían reducir este tipo de siniestros, como la correcta señalización de los puntos negros". En este sentido, aseguró que aunque son de sobra conocidos por la DGT, "ya que animales como los jabalíes siempre cruzan las carreteras por los mismos sitios y a las mismas horas, no están bien señalizados".

Además, también consideró fundamental "un incremento de la presión cinegética sobre especies como el jabalí, el corzo y el ciervo, con periodos más largos en los que esté permitida su caza, y la instalación, como en la mayoría de países europeos, de pasos elevados para la fauna, algo que aquí apenas se conoce".

Pero además de los accidentes de tráfico y de los cuantiosos daños que provocan en los cultivos, Iturmendi advirtió que el problema más grave al que se puede enfrentar Castilla y León y España es a "la posibilidad de que un brote de peste porcina afecte a los jabalíes, algo que la convertiría en incontrolable".

Responsabilidad

Por su parte, el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, argumenta que el detonante del incremento exponencial de los accidentes de tráfico provocados por animales "es el cambio legislativo que se produjo en el año 2006, por el que los cotos de caza y los propietarios de los terrenos dejaron tener responsabilidad en este tipo de siniestros, asumiéndola toda el conductor". "Por este motivo, ni las administraciones, ni los cotos de caza, que son quienes podría adoptar medidas preventivas, toman cartas en el asunto", aseveró.

En este sentido, Arnaldo argumentó que "no es lógico que cuando el accidente es causado por un perro que se escapa de su dueño, el responsable del siniestro es el propietario del can mientras que si se trata de un jabalí o de un corzo, el responsable siempre es el conductor y no el coto de caza, salvo que haya tenido lugar una batida".

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Además, apuntó que desde AEA se viene reclamando a la DGT campañas de divulgación para informar a los conductores cuál son los puntos que tienen una mayor siniestralidad, "dado que estamos ante un problema de seguridad vial de primera magnitud".