Constituyen la mesa sin que el presidente conste en el censo electoral: el error que ha retrasado 48 minutos las votaciones en Gema del Vino

La mesa electoral de Gema del Vino ha sido una de las más tardías en constituirse en esta jornada electoral en la provincia de Zamora. La incidencia se ha producido tras comprobar que el presidente designado no constaba en el censo electoral actualizado, error pese al cual se constituyó la mesa.

Fueron los propios miembros de la mesa los que trasladaron lo ocurrido al regidor municipal, Álvaro Martínez, que apuntan a que la representante de la administración, encargada de la constitución de la mesa, no habría reparado en este hecho que imposibilitaba constituir legalmente la mesa. Finalmente, ha sido la primera vecina en ejercer su derecho al voto la que ha tenido que ocupar el puesto vacante, algo que ocurría pasadas las 09:48 horas.

En consecuencia, el cierre de la mesa electoral en esta localidad de la Tierra del Vino se atrasará hasta las 20:48 horas.

Ante la imposibilidad de recurrir a los suplentes que ya habían sido mandados a sus respectivas casas y la tardanza de la representante de la administración, la Junta Electoral de Zona acordaba esperar a la llegada del primer elector para constituir la mesa. Una mujer se asomaba pasadas las once menos cuarto, momento en el que se le ponía al corriente de la situación y se le informaba de la obligación de ocupar el cargo de presidenta.

Esta mujer ha sido la quinta persona elegida para ocupar el puesto de presidente de mesa, después de que el primer candidato y los dos suplentes justificaran en tiempo y forma sus impedimentos y/o causas de fuerza mayor.

La situación ha obligado a personarse a una patrulla de la Guardia Civil para tomar nota de la incidencia en la constitución de la mesa, si bien hasta el momento la jornada se está desarrollando dentro de la normalidad.