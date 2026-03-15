Las capas mirandesas y alistanas, más hermanadas que nunca rompen la frontera de España y Portugal

Miranda do Douro se convirtió este domingo en la capital social, cultural, etnográfica y gastronómica de "La Raya" de España y Portugal con una multitudinaria y cautivadora Exaltación de la Capa de Honras Mirandesa, portada con orgullo por numerosos portugueses y acompañada en su gran día por muchos zamoranos con la capa parda alistana.

La Junta de Freguesía de Miranda fue el lugar de bienvenida para los amigos y amantes de las históricas capas de honras mirandesa y alistana: acto oficial que estuvo presidido por Helena Barril, presidenta de la Cámara Municipal del Concelho de Miranda do Douro que, como ya es habitual en los actos oficiales, lucía la histórica prenda que hasta no hace muchos años tuvo como principal artesano a Antonio Aureliano Ribeiro, de Constantim.

Emotivo, atractivo y cautivador desfile que tiñó de paños pardos la avenida Aranda de Duero y el recinto histórico amurallado de la ciudad fundada por el rey Don Dinís, hasta llegar a la Catedral Santa María la Mayor de la Diócesis de Miranda-Braganza donde el Niño Jesús de la Cartolinha fue testigo, juez y parte de la ceremonia institucional y religiosa de engrandecimiento de la capa de honras mirandesa.

La cultura no entiende de fronteras y así lo refrendaba una exitosa décima jornada de exaltación que, organizada por la Cámara Municipal de Miranda do Douro, no solo cumplió a la perfección su objetivo de rendir homenaje y tributo a una de las mayores y más emblemáticas joyas del patrimonio material e inmaterial portugués, sino que simultáneamente se convirtió en un punto de encuentro para cultivar y estrechar los lazos de convivencia y hermandad entre las gentes rayanas de Portugal y de España.

La alcaldesa Helena Barril abrió las puertas de la ciudad y ensalzaba los valores, hermandad y convivencia de pueblos y gentes rayanas

Día también de folclore donde unos de los grandes protagonistas fueron, con sus ancestrales danzas guerreras que se pierden en la noche de los tiempos, los Pauliteiros de Miranda por Portugal; mientras por España hacía lo propio la Agrupación Alistana de Folclore Manteos y Monteras, con Luis Antonio Pedraza acompañado de Francisco Moldón de Ferreras de Arriba y el grupo de gaiteros Ronduero Folk, aportando la esencia de "La Raya" al son de las tradicionales Gaitas de Fole y tamboriles.

La décima Jornada de Exaltación de la Capa de Honras Mirandesa contó con la participación como invitados de honor de la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto (Apeca) que preside Andrés Castaño Fernández y la Asociación Amigos de las Capas de Béjar (Salamanca).

Helena Barril se mostraba orgullosa: "Miranda do Douro se ha convertido una vez más en un lugar ideal para convivencia y hermandad de españoles y portugueses, lo cual nos anima a mirandeses y a zamoranos a seguir luchando unidos por nuestros valores, nuestra historia y nuestras tradiciones compartiendo todo aquello que unió a nuestros antepasados, que nos une y unirá a las futuras generaciones, como son las capas de honras y las romerías transfronterizas favoreciendo el intercambio humano, social, etnográfico, devocional y comercial".

Para Andrés Castaño, presidente de la Asociación para la Promoción y Estudio de la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto, "una vez más alistanos y mirandeses hemos rendido tributo a quienes nos precedieron con el deseo de que las nuevas generaciones continúen la labor en el futuro. Las fronteras son un espejismo, ya no existen, porque las gentes de uno y otro lado de la Raya las hemos roto para siempre compartiendo como hermanos todo lo que tenemos".